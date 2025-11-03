Endrick descarta empréstimo para times ingleses por burocracias e dá prioridade ao Lyon

Ter enfim feito o primeiro jogo pelo Real Madrid na temporada não é um indício de que Endrick vai permanecer no clube. O astro brasileiro segue com o desejo de ser emprestado. Ele não sabe ainda qual será seu destino, mas tem a certeza de que não jogará no futebol inglês.

Endrick foi especulado por alguns clubes da Premier League, mas o atacante não pode se mudar para a Inglaterra porque deu entrada no processo para conseguir sua cidadania espanhola e, para isso, precisa ter residência na Espanha e não pode sair da União Europeia por um longo período.

O Reino Unido deixou de ser membro da União Europeia em janeiro de 2020, consumando o Brexit. Endrick, portanto, está impedido de se transferir por empréstimo a algum time inglês.

O Estadão apurou que o Lyon é o clube que mais avançou em relação à contratação do atacante. Os franceses já contataram o Real Madrid e tem o aval de Endrick para continuar as conversas pelo empréstimo. As condições apresentadas ao camisa 9 merengue foram um diferencial em relação ao West Ham, por exemplo, que chegou a buscar o empréstimo do atleta na última temporada.

Quarto colocado da Ligue 1, o Lyon disputa a Liga Europa nesta temporada. Estar em uma competição europeia é um diferencial para o clube convencer Endrick a trocar a Espanha pela França, mesmo que não dispute a Champions League em seu primeiro ano.

Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue. Além disso, o estafe de Endrick busca um clube que possa lhe dar minutos e oportunidades como titular, já que com Xabi Alonso isso não acontece.

Endrick demorou 14 jogos para poder estrear na temporada. Ele teve a chance de disputar 14 minutos no duelo deste domingo com o Valencia. Entrou em campo quando o time merengue já goleava por 4 a 0.

No Lyon, Endrick poderá ser comandado pelo português Paulo Fonseca, que gosta do jogador. O fato de a equipe ter perdido Alexandre Lacazette e Georgess Mikautadze, referências no setor ofensivo, fazem com que o atacante não tenha dificuldades para ganhar minutos e, em caso de boa adaptação ao futebol francês, conquiste a titularidade.

A negociação, no entanto, só poderá ser oficializada a partir de janeiro, quando reabre a janela de transferências. Até lá, o estafe do jogador está aberto a novas propostas. Endrick também pode entrar em campo com a Xabi Alonso até lá, mas a tendência é que o cenário de um empréstimo não mude drasticamente, apesar de o desejo do atacante fosse continuar na Espanha.