Em momentos opostos na temporada, Liverpool e Real Madrid fazem jogo da rodada da Champions League

Salah (E) e Vinícius Júnior (D) já decidiram a Champions para os seus clubes. Montagem com fotos de PAUL ELLIS e OSCAR DEL POZO / AFP

Dois dos mais estrelados elencos do futebol mundial se encontram nesta terça-feira (4), às 17h, pela quarta rodada da Champions League. Liverpool e Real Madrid vivem momentos opostos na temporada. Os ingleses têm duas vitórias e seis derrotas nos últimos oito jogos, enquanto os espanhóis venceram sete e perderam apenas um no mesmo recorte.

O Liverpool foi o clube que mais gastou na última janela de transferências, com mais de 480 milhões de euros investidos em contratações. No entanto, o time comandado por Arne Slot não consegue engrenar.

A defesa sofreu 14 gols nas últimas oito partidas disputadas, mostrando que, apesar de muitos investimentos, o sistema defensivo ainda carece de peças. Na lateral direita, Conor Bradley tem sido improvisado por conta da ausência de Frimpong, que tem problema na coxa.

Reencontro em Anfield

As dificuldades no setor serão ainda mais comentadas na partida diante do Real Madrid, pois haverá um reencontro especial. O lateral-direito Trent Alexander-Arnold voltará a Anfield pela primeira vez desde que deixou o Liverpool, após mais de uma década no clube.

A presença dele entre os titulares, no entanto, não é certa. Arnold se recuperou recentemente de um problema físico e está sem ritmo. Valverde deve ser mantido na função, com o inglês como opção no banco de reservas.

O técnico Xabi Alonso está conseguindo engrenar no novo trabalho, mesmo com dificuldades de lidar com um elenco estrelado, principalmente com o brasileiro Vinícius Júnior. Os dois se entenderam após o atacante deixar o campo furioso quando foi substituído no clássico contra o Barcelona. Porém, o brasileiro pediu desculpas depois.

Adversário favorito de Vini Jr.

Mesmo com alguns atritos, Vini Jr. segue como peça importante do Real Madrid. O brasileiro terá pela frente uma das suas principais vítimas. São cinco jogos disputados contra o Liverpool, com cinco gols marcados, quatro vitórias e um empate.

Uma das vezes em que Vini balançou a rede dos ingleses foi em 2022, quando ele fez o gol do título da Champions League daquele ano.

Disputa na fase de liga

Os espanhóis são uma das cinco equipes com 100% de aproveitamento da fase de liga e buscará manter esse rendimento, mesmo fora de casa.

O Liverpool tem seis pontos e quer se aproximar dos líderes. Com vitória na última rodada da Premier League, os ingleses buscam encontrar o rumo contra um adversário qualificado.

Escalações

O provável time do Real Madrid tem Courtois; Valverde (Trent Alexander-Arnold), Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler, Bellingham e Vini Jr.; Mbappé.