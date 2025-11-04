Esportes

Clássico europeu
Notícia

Em momentos opostos na temporada, Liverpool e Real Madrid fazem jogo da rodada da Champions League

Clube inglês perdeu seis dos últimos oito jogos que disputou, enquanto espanhóis têm sete triunfos e uma derrota no mesmo recorte

Alex Torrealba

