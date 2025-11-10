Em jogo marcado por falhas dos goleiros, Fortaleza e Grêmio empatam no Castelão

A noite deste domingo não estava nada boa para os goleiros na Arena Castelão. Tanto Brenno, quanto Tiago Volpi falharam e foram protagonistas no empate por 2 a 2 entre Fortaleza e Grêmio neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O erro mais grotesco foi do goleiro cearense, que soltou a bola no chão e viu Carlos Vinícius roubar e marcar. Depois, Volpi foi que vacilou em cobrança de falta de Matheus Pereira, que ganhou efeito no meio do caminho e encobriu o arqueiro gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio desperdiçou a chance de praticamente selar sua permanência, permanecendo em 14º lugar, com 40 pontos. O Fortaleza tem mais a lamentar, uma vez que se aproxima do rebaixamento, na vice-lanterna, com 30 pontos.

O Fortaleza aproveitou os primeiros minutos para se impor dentro de casa e abriu o placar cedo, com quatro minutos. Bareiro aproveitou a defesa do Grêmio desorganizada e bateu colocado, da entrada da área para marcar. O time cearense teve a chance de ampliar e ficar seguro em campo, mas Breno Lopes foi fominha e não serviu Bareiro, livre na pequena área, e desperdiçou o contra-ataque.

O erro custou caro e veio com uma falha bizarra do goleiro Brenno. Ele repôs a bola em campo, mas não percebeu Carlos Vinícius nas suas costas, que aproveitou para deixar tudo igual, aos 13. O gol desestabilizou os donos da casa e deu ânimo aos visitantes. Desta vez como garçom, Carlos Vinícius deu belo passe para Marlon avançar e bater na saída do goleiro para virar o marcador, aos 31 e administrar a vitória parcial.

O Fortaleza voltou do intervalo com três mudanças que surtiram efeito. Com fôlego renovado e mais ofensivo, passou a ter o controle da partida, empurrando o Grêmio no campo de defesa, que aceitava a pressão e não conseguia ter a posse de bola. De tanto pressionar, o time nordestino também contou com um erro do goleiro para marcar. Matheus Pereira cobrou falta despretensiosa, a bola pegou efeito e encobriu o goleiro Volpi, aos 19.

Com muitas faltas e discussões desnecessárias, o duelo caiu drasticamente de qualidade. O Fortaleza era quem mais buscava algo no jogo, mas esbarrava no Grêmio, empenhado defensivamente. Na reta final, Brenno se redimiu da falha ao defender o chute de Aravena à queima roupa, garantindo a igualdade no Castelão.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira, em jogo atrasado da 16ª rodada contra o Atlético-MG, às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Já o Grêmio irá folgar na Data-FIFA e só retorna no dia 19, diante do Vasco, em casa, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30, pela 34ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 2 GRÊMIO

FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Matheus Pereira), Pierre (Matheus Rossetto), Lucas Crispim (Moisés) e Pochettino (Herrera); Breno Lopes (Deyverson) e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson (Gustavo Martins); Alysson (Cristaldo), Carlos Vinícius (André) e Amuzu (Aravena). Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

GOLS - Bareiro, aos quatro, Carlos Vinícius, aos 13, Marlon, aos 31 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Brítez, Bareiro, Bruno Pacheco, Matheus Rossetto, Kannemann, Cuéllar, Edenilson e Noriega.

CARTÃO VERMELHO - Matheus Pereira.

RENDA - R$ R$ 186.737,00.

PÚBLICO - 16.025 torcedores.