“Não gosto de treinadores estrangeiros no meu país”, declara Leão em evento com a presença de Ancelotti na CBF

Italiano comandará a equipe na Copa do ano que vem. MAURO PIMENTEL / AFP

O 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol foi realizado nesta terça-feira (4) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.

O evento tinha como intuito homenagear técnicos brasileiros e também o atual treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O italiano recebeu placa da organização da federação de treinadores.

O que era para ser uma reunião de exaltação acabou se tornando um momento de constrangimento geral com os desabafos de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira. Ambos defenderam técnicos brasileiros em suas manifestações.

— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país, e isso serve para o Mancini, que é o presidente (da Federação Brasileira de Treinadores). Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores (estrangeiros). Não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligente o suficiente pra dizer que isso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso — desabafou o goleiro campeão mundial em 1970.

Outro técnico brasileiro, Oswaldo de Oliveira fez coro à fala de Leão, mas disse ter torcido para Ancelotti ser o treinador estrangeiro escolhido para a Seleção.