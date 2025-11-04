“Não gosto de treinadores estrangeiros no meu país”, declara Leão em evento com a presença de Ancelotti na CBF

O 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol foi realizado nesta terça-feira (4) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.
O evento tinha como intuito homenagear técnicos brasileiros e também o atual treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O italiano recebeu placa da organização da federação de treinadores.
O que era para ser uma reunião de exaltação acabou se tornando um momento de constrangimento geral com os desabafos de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira. Ambos defenderam técnicos brasileiros em suas manifestações.
— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país, e isso serve para o Mancini, que é o presidente (da Federação Brasileira de Treinadores). Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores (estrangeiros). Não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligente o suficiente pra dizer que isso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso — desabafou o goleiro campeão mundial em 1970.
Outro técnico brasileiro, Oswaldo de Oliveira fez coro à fala de Leão, mas disse ter torcido para Ancelotti ser o treinador estrangeiro escolhido para a Seleção.
— Eu não queria treinador estrangeiro, mas não tinha jeito, se tivesse que ser, que fosse esse senhor. Torci para ser esse senhor. Depois que ele for embora, campeão do mundo, que venha um brasileiro.