Eagles x Bears hoje: horário e onde assistir ao jogo da NFL nesta sexta-feira

Em meio ao feriado de Thanksgiving, nos Estados Unidos, a NFL segue a todo vapor. Nesta sexta-feira (28), é a vez dos atuais campões da liga de futebol americano entrarem em campo.
O Eagles recebe, na Philadelphia, o Chicago Bears, a partir das 17h, pela Conferência Nacional. Confira como acompanhar ao jogo abaixo.
Rodada de Thanksgiving da NFL
Philadelphia Eagles x Chicago Bears
- Quando? Sexta-feira (28), às 17h
- Onde assistir? Prime Video e DAZN Game Pass
Jogos da Semana 13 da NFL
Assista ao PrimeCast
O PrimeCast tem episódio inédito sobre a NFL e a NBA toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, além do site e aplicativo de GZH.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲