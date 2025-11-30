Dorival Jr. se mostra preocupado com condições do Corinthians para semifinal da Copa do Brasil

O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, afirmou após o empate em 2 a 2 com o Botafogo neste domingo que a equipe vai precisar se dividir entre a reta final do Brasileiro e as semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nos dias 10 e 14 de dezembro. O Corinthians está com 46 pontos no Brasileiro, na nona colocação. Se uma vaga para a Libertadores não vier com o título da Copa do Brasil, a oitava posição pode garantir participação no torneio.

"Vamos fazer de tudo para chegar em condições com todos os jogadores. Vamos criar a equipe, modificar de alguma maneira para que todos estejam bem no momento mais importante", afirmou o técnico sobre o confronto com Cruzeiro, acrescentando que a disputa no Brasileiro ainda não terminou. "Ainda vejo um pequeno percentual em razão do equilíbrio."

Os próximos jogos do Corinthians são contra o Fortaleza, na quarta-feira, no Castelão, e contra o Juventude, na Neo Química Arena, no domingo. "Temos que estar ligados com isso, mas temos que ter o entendimento de que teremos uma decisão daqui poucos dias. Temos que focar na recuperação para ter a equipe nas melhores condições possíveis para os jogos finais, sem nos esquecer que temos dois jogos da reta final do Brasileirão", afirmou o técnico, que não contou com Memphis contra o Botafogo por causa de um problema no joelho.

"O Memphis, eu acredito, que possa retornar ao longo desta semana, pelo menos essa é a nossa expectativa", afirmou Dorival ao ser questionado sobre a condição física do holandês. O atacante Yuri Alberto deixou a Neo Química Arena se queixando de dores e deve passar por exames. "O Yuri saiu sentindo um pouco de dor, vamos aguardar. Acho que foi na virilha, mas quero contemporizar e dizer que pode ser outra situação. Por isso, esperamos o dia seguinte para informar", afirmou o técnico.