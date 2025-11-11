Dorival admite chance de ficar sem reforços no Corinthians em 2026: 'Temos de ter consciência'

O Corinthians pode ficar sem contratar reforços para o início da temporada de 2026. O clube, em grave situação econômica, enfrenta processo de transfer ban na Fifa e está impossibilitado de registrar novos atletas. O técnico Dorival Júnior espera que a diretoria solucione a pendência para poder contar com novos jogadores no ano que vem. Mas o treinador adotou um discurso dentro da realidade do clube alvinegro.

"Nós temos de ter consciência de que isso pode acontecer (falta de reforços). Por isso, a minha preocupação é tentar preparar o máximo possível esses garotos que estão aí. Seria o ideal? Seria o correto? Não. Mas é o caminho que nós temos. Hoje, palpável, é apenas esse caminho. Nós não temos uma segunda opção. A partir do momento que tudo isso se solucionar, teremos uma segunda possibilidade", disse Dorival Júnior em entrevista ao GE.

"Neste instante eu tenho que conviver com a realidade, aguardando os trabalhos da diretoria e do presidente, que estão sendo feitos, no sentido de equalizar essa condição", prosseguiu.

O Corinthians tem uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres. O clube ainda enfrenta outras cinco condenações na Fifa. A diretoria tenta obter um empréstimo de R$ 100 milhões de cota da Liga Forte União (LFU), para minimizar a situação.

Dorival Júnior reconheceu que o planejamento para a próxima temporada está atrasado. "Sensibilizando e mostrando que nós já estamos com o nosso planejamento um pouco atrasado em relação a muitas equipes, muito em razão do que acabou acontecendo com a nossa equipe. Nós temos a obrigação de entender, mas posicionarmos a diretoria do clube que o nosso planejamento precisa ser acelerado em razão desta condição, já que nós precisaremos, a partir do ano seguinte, estar com algumas decisões já tomadas e nomes preparados, para podermos diminuir essa diferença", discursou.

"Eu estou vendo a situação de momento do clube. Eu tenho que ter entendimento daquilo que está acontecendo. E principalmente que não será simples e fácil como eu imaginava, em termos de reposições e contratações", continuou.