Dorival admite 'baixa inspiração' em trio do Corinthians, mas exalta atuação de Dieguinho

Os quase 40 mil torcedores que compareceram à Neo Química Arena neste domingo saíram desiludidos pela derrota do Corinthians para o Ceará, pela 33ª rodada do Brasileirão. Depois da partida, o técnico Dorival Júnior reconheceu que seu time deixou a desejar e que precisa melhorar muito se quiser retomar o caminho das vitórias na competição e amenizar a decepção para com sua fiel torcida.

"Quando você tem um volume desses que nós tivemos, nós teríamos de ter uma tranquilidade um pouco maior", analisou Dorival a respeito da postura corintiana com a bola nos pés e nos momentos de criação de jogadas.

"Nós não estávamos num dia inspirado", justificou o treinador. "E quando não existe essa inspiração é natural que você queira fazer as coisas atropelando todos os processos. Realmente, foi um dia muito difícil, uma marcação baixa muito concentrada. Foram felizes (Ceará) na proposta que tiveram... É muito difícil tentar pontuar um fato ou outro. Mas a verdade é que hoje nossa inspiração estava muito abaixo daquilo que nós fizemos por muitas vezes dentro do nosso campo."

Dorival reconheceu que sua equipe não soube fazer a leitura correta do adversário para sair com o resultado positivo em Itaquera. Porém, ainda que a derrota tenha trazido muitas reflexões sobre os pontos negativos, o técnico alvinegro fez questão de enfatizar um ponto positivo: o meia Dieguinho, que mesmo com o revés foi eleito o craque do jogo.

"Um ponto a se destacar é a atuação do Dieguinho, que fez a diferença", enfatizou. "Um jogador participativo, criativo e que, se tivemos algumas jogadas lúcidas no nosso último terço foi muito em razão da participação desse garoto.

TRIO ABAIXO DO ESPERADO

Questionado pela falta de rendimento de três dos seus principais jogadores (Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay), Dorival não se esquivou e reconheceu que eles não desempenharam o futebol que outrora os consagraram.

"Quando você tem três jogadores desse nível você aguarda e sempre gera uma expectativa muito positiva. Muito mais positiva do que naturalmente negativa. Nós temos de procurar novamente o nosso melhor. Realmente, nas últimas partidas não tivemos uma produção adequada e condizente com aquilo que nós podemos apresentar", disse Dorival.

"O garoto (Dieguinho), eu acho que tem qualidades. Foi demonstrado aí. Tem potencial para evoluir. Fez um trabalho de preparação muito bem desenvolvido, muito bem executado e agora vai depender única e exclusivamente dele. Se continuar performando desta maneira, ele vai encontrar seu espaço com certeza.

'FOLGA'

Com a derrota para o Ceará, o Corinthians acabou sendo ultrapassado por três rivais no Brasileirão: Atlético-MG, que venceu o Sport, o Red Bull Bragantino, que derrotou o São Paulo, e o próprio Ceará. Agora, com a pausa para a Data Fifa, Dorival já começa a planejar a "folga" que o time vai ter para retomar o caminho das vitórias.

O único cartão amarelo sofrido pelo Corinthians foi justamente para Rodrigo Garro, que se envolveu num atrito com um adversário cearense. A punição aplicada pelo juiz Felipe Fernandes de Lima (MG) fará o jogador argentino perder o duelo com o São Paulo no dia 20 deste mês, em Itaquera, no retorno da Data Fifa.

"Situação natural de jogo, não tem como você encarar de uma outra forma", respondeu Dorival. "Ele deveria ter tido um pouco mais de paciência com o momento. Mas é o calor da partida. Não tem como você punir o atleta em razão de uma situação como essa."

Sobre o duelo com o rival tricolor, o técnico colocou os pés no chão e avaliou o duelo como qualquer outro dentro da competição. "Nós vamos nos preparar para a partida seguinte. Até então nosso trabalho foi no sentido de buscar o melhor resultado contra o Ceará. Não foi diferente."