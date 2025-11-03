Doncic faz triplo-duplo e quebra recorde dos Lakers em vitória sobre o Miami Heat na NBA

Com mais uma bela atuação de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers segue a sua escalada na classificação da Conferência Oeste. Na noite deste domingo (2), a equipe superou o Miami Heat por 130 a 120, na Cripto Arena, e chegou à quinta vitória em sete rodadas.
O jogador esloveno fez a diferença em quadra e terminou com um triplo-duplo, com 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Com 164 pontos nas suas primeiras quatro partidas, Doncic se tornou o atleta do Lakers com mais pontos neste recorte, superando Jerry West (154 pontos em 1969/1970) e Kobe Bryant (146 pontos em 2005/2006).
Os Lakers estão na terceira posição da Conferência Oeste, atrás somente do Oklahoma City Thunder e do vice-líder San Antonio Spurs. O Miami Heat, que teve o cestinha da partida (Jaime Jaquez Jr., com 31 pontos), aparece em sexto lugar no lado Leste.
O jogo
Mesmo com ausências importantes, como a de LeBron James e DeAndre Ayton, os anfitriões assumiram o controle desde o início. A equipe de Los Angeles acertou 50,5% dos arremessos e contou com uma grande atuação de Austin Reaves, que terminou o confronto com 26 pontos e 11 rebotes e foi peça importante na vitória.
Do banco de reservas, LeBron vibrou quando seu filho Bronny James acertou uma bela enterrada após assistência milimétrica de Reaves quando o confronto ainda estava no primeiro quarto. Com uma atuação segura, a equipe da casa administrou a vantagem ao longo do jogo e consolidou mais uma vitória.
Campeão em boa fase
Em outro confronto da rodada de domingo (2), o Oklahoma City Thunder manteve os 100% de aproveitamento ao derrotar o New Orleans Pelicans por 137 a 106 no Paycom Center, em noite de Shai Gilgeous-Alexander.
O atual MVP da liga anotou 30 pontos e igualou a marca de Oscar Robertson ao chegar ao 79º jogo consecutivo com pelo menos 20 pontos. Essa é a terceira maior sequência da história da NBA.
Líderes da Conferência Leste
Quem também teve o que comemorar na noite de domingo (2) foi o Philadelphia 76ers, que se reabilitou ao superar o Brooklyn Nets pelo placar de 129 a 105, em duelo no Barclays Center, arena do rival.
Kelly Oubre Jr. marcou 29 pontos e foi o destaque ao lado do armador Tyrese Maxey, com 26. Destaque da franquia, o ala-armador converteu nove de 11 arremessos, mas saiu de quadra mancando após lesionar o tornozelo no estouro do cronômetro do terceiro quarto e não retornou à quadra.
Mesmo sem Joel Embiid, com uma contusão no joelho esquerdo, os Sixers obtiveram êxito em 52% dos seus arremessos e chegaram a abrir 28 pontos de vantagem sobre o rival, que teve Cam Thomas como o seu melhor pontuador (29).
O reultado enfatiza o momento ruim do Brooklyn Nets, que tem o pior início de temporada na NBA. A equipe perdeu os seis encontros que disputou e é o lanterna do Leste, enquanto o Philadelphia 76ers lidera a conferência com cinco triunfos e apenas uma derrota.
Resultados de domingo (2/11)
Oklahoma City Thunder 137 x 106 New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets 105 x 129 Philadelphia 76ers
Charlotte Hornets 126 x 103 Utah Jazz
Cleveland Cavaliers 117 x 109 Atlanta Hawks
Toronto Raptors 117 x 104 Memphis Grizzlies
New York Knicks 128 x 116 Chicago Bulls
Phoenix Suns 130 x 118 San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers 130 x 120 Miami Heat
Jogos de segunda-feira (3/11)
Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves
Indiana Pacers x Milwaukee Bucks
Boston Celtics x Utah Jazz
New York Knicks x Washington Wizards
Houston Rockets x Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies x Detroit Pistons
Denver Nuggets x Sacramento Kings
Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers
Los Angeles Clippers x Miami Heat