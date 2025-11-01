Doncic anota 44 pontos em triunfo dos Lakers sobre Grizzlies e iguala marca de Wilt Chamberlain

Doncic converteu 15 bolas de três pontos. MATTHEW A. SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Em grande atuação após ficar fora de três jogos por lesão, Luka Doncic marcou 44 pontos na vitória do Los Angeles Lakers por 117 a 112 sobre o Memphis Grizzlies na noite de sexta-feira (31), ultrapassando os 40 pontos pela terceira vez consecutiva neste início de temporada. Além dele, o único jogador na história da NBA a conseguir tal feito foi Wilt Chamberlain - duas vezes.

— Ele continua chegando onde quer e aproveitando as oportunidades que a defesa lhe oferece— disse o técnico dos Lakers, JJ Redick, em entrevista coletiva após a partida.

Doncic, que converteu 14 de 27 arremessos de quadra, incluindo 6 de 15 tentativas da linha de três pontos, havia marcado 43 pontos na derrota dos Lakers para o Golden State Warriors, na noite de estreia da liga, e anotado 49 pontos contra o Minnesota Timberwolves na sequência.

Após três jogos na temporada, o esloveno tem uma média de 45,3 pontos por jogo.

— Às vezes, não vou conseguir marcar tantos pontos, vai ser difícil (manter a média. Mas me sinto ótimo e, obviamente, depois de uma vitória, eu me sinto ainda melhor. Esse é o objetivo — comentou Doncic.

Além da impressionante marca de pontuação, ele também pegou 12 rebotes e deu seis assistências no jogo de estreia das duas equipes na NBA Cup. Austin Reaves contribuiu com 21 pontos, enquanto LeBron James, machucado, não foi à quadra.

Do lado dos anfitriões Grizzlies, que foram para o intervalo com uma vantagem de 69 a 55, Jock Landale e Jaylen Wells marcaram 16 pontos cada, um a mais que Jaren Jackson Jr. Ja Morant errou 11 de 14 arremessos e fez apenas oito pontos, além de sete assistências.

Kawhi salva Clippers no estouro do cronômetro

Kawhi Leonard marcou 34 pontos. JUAN OCAMPO / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em Inglewood, na Califórnia, Kawhi Leonard converteu uma cesta no estouro do cronômetro e, com um total de 34 pontos, liderou o Los Angeles Clippers na difícil vitória por 126 a 124 sobre o New Orleans Pelicans, na noite de sexta, no primeiro jogo da fase de grupos da NBA Cup.

Leonard fingiu um arremesso para enganar Jeremiah Fears e, em seguida, converteu uma cesta de dois pontos para garantir o triunfo da equipe da casa, depois de Zion Williamson igualar o placar a 9s6 do fim da partida, convertendo dois lances livres.

James Harden contribuiu com um "double-double" para os Clippers, com 24 pontos e 14 assistências, enquanto Derrick Jones Jr. marcou 16 e Ivica Zubac encerrou o duelo com 14 pontos e 11 rebotes.

Jordan Poole fez 30 pontos e Williamson terminou com 29 pontos para os Pelicans, que continuam sem vencer após cinco jogos - este é o pior início de temporada da franquia de New Orleans desde a sequência de oito derrotas consecutivas no começo da campanha de 2016/17.

Confira os resultados dos jogos da NBA desta sexta-feira:

Indiana Pacers 108 x 128 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 108 x 109 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 101 x 112 Toronto Raptors

Chicago Bulls 135 x 125 New York Knicks

Memphis Grizzlies 112 x 117 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 118 x 96 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 109 x 107 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 126 x 124 New Orleans Pelicans

