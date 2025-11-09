Doncic acerta cesta do meio da quadra, mas Hawks encerram série invicta dos Lakers

O Los Angeles Lakers não começou bem a sequência de cinco jogos fora de casa. Na noite desta sábado, em visita ao Atlanta Hawks, a equipe da Califórnia foi derrotada por 122 a 102 e teve derrubada uma série invicta de cinco jogos na NBA.

Mouhamed Gueye foi o destaque da equipe da casa, com 21 pontos, sua melhor marca na carreira, enquanto Dyson Daniels fez um "double-double" com 10 pontos, 13 assistências e oito rebotes. As duas equipes entraram em quadra bastante desfalcadas - Trae Young e LeBron James, astros das franquias, ficaram fora por lesões.

Mesmo sem três dos cinco titulares, os Hawks chegaram a abrir 30 pontos de diferença, uma vantagem da franquia sobre os Lakers que não se via desde 1959. O conjunto de Atlanta soube anular as ações de Luka Doncic, que tem média de 40 pontos nesta temporada, mas só conseguiu marcar 17, além de dar 11 assistências e pegar cinco rebotes. A estrela do time de Los Angeles acertou uma cesta do meio da quadra, mas não conseguiu impedir o revés da equipe - saiu no terceiro quarto.

JOKIC CONSEGUE SEXTO "TRIPLE-DOUBLE" EM NOVE JOGOS E LIDERA OS NUGGETS

Em Denver, Nikola Jokic fez 32 pontos, pegou 14 rebotes e deu 14 assistências na vitória do Denver Nuggets por 117 a 100 sobre o Indiana Pacers. Este foi o sexto "triple-double" do astro sérvio em nove jogos na atual temporada. De quebra, os Nuggets encerraram com 100% a sequência de quatro partidas diante de sua torcida.

O conjunto de Indiana, que começou a temporada desfalcado de vários jogadores, incluindo seu destaque, Tyrese Haliburton, perdeu pela oitava vez em nove jogos. Aaron Nesmith marcou 25 pontos e Andrew Nembhard, recuperado de lesão no ombro, acrescentou 22.

Já o Portland Trail Blazers, comandado pelo brasileiro Tiago Splitter, saiu derrotado por 136 a 131 pelo Miami Heat, na Flórida. Nikola Jovic saiu do banco de reservas e foi o destaque do jogo com 29 pontos, sua melhor marca na carreira, além de contribuir com nove rebotes e sete assistências.

Confira os resultados deste sábado na NBA:

Washington Wizards 105 x 111 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 130 x 120 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 128 x 122 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 122 x 102 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 126 x 119 New Orleans Pelicans

Miami Heat 136 x 131 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 117 x 100 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 103 x 114 Phoenix Suns

Confira os jogos deste domingo na NBA:

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

Orlando Magic x Boston Celtics

New York Knicks x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Golden State Warriors x Indiana Pacers