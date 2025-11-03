Djokovic disputará ATP Finals, garante presidente da federação italiana

O presidente da Federação Italiana de tênis, Angelo Binaghi, garantiu nesta segunda-feira (3) que o sérvio Novak Djokovic, que não compete no circuito há quatro semanas, disputará o ATP Finals de Turim, de 9 a 16 de dezembro.

"Temos a confirmação, Djokovic estará em Turim", declarou o dirigente à rádio Rai Gr Parlamento.

Após a derrota nas semifinais do Masters 1000 de Xangai contra o monegasco Valentin Vacherot em 11 de outubro, Djokovic, de 38 anos, optou por não disputar o Masters 1000 de Paris, que terminou no domingo.

A princípio, o sérvio faria sua volta à competição esta semana em Atenas.

No ano passado, "Djoko" ficou de fora do ATP Finals, que reúne os oito melhores jogadores do ano, uma competição que ele conquistou em sete ocasiões, um recorde.

O sérvio ocupa atualmente o 4º lugar na classificação que leva em consideração somente os resultados de 2025 e que é usado para decidir quem jogará em Turim.

Sua participação significa que restaria apenas uma vaga no ATP Finals, que ficará com o canadense Félix Auger-Aliassime e o italiano Lorenzo Musetti, 8º e 9º respectivamente no ranking mundial.

Os dois tenistas estão separados por 160 pontos no ranking. Musetti joga nesta semana o ATP 250 de Atenas e poderia superar o canadense em caso de título.