Djokovic desiste de disputar ATP Finals devido a lesão

O sérvio Novak Djokovic, que venceu o ATP 250 de Atenas neste sábado (8), aos 38 anos - conquistando assim o 101º título de sua carreira -, desistiu de disputar o ATP Finals em Turim, que começa no domingo, anunciaram os organizadores do torneio que reúne os oito melhores jogadores do ano.

"Novak Djokovic está fora devido a uma lesão no ombro. Ele será substituído no grupo Jimmy Connors por Lorenzo Musetti", explicaram os organizadores da competição.

Detentor do recorde de sete títulos no torneio, 'Djoko' ficará de fora do ATP Finals pelo segundo ano consecutivo.

"Eu estava realmente ansioso para competir em Turim e dar o meu melhor, mas depois da final de hoje em Atenas, lamento informar que estou desistindo devido a uma lesão", declarou Djokovic nas redes sociais.

"Sinto muito pelos fãs que esperavam me ver jogar. O apoio de vocês significa muito. Desejo a todos os jogadores um torneio fantástico e espero voltar às quadras em breve", acrescentou.

Pela primeira vez na história do ATP Masters, dois italianos estarão na disputa: o número 1 do mundo e atual campeão, Jannik Sinner, e Musetti.

Este último, derrotado na final de Atenas por Djokovic (4-6, 6-3 e 7-5), precisava vencer o torneio grego para terminar em oitavo lugar no ranking anual 'The Race' e ultrapassar o canadense Felix Auger-Aliassime.

Mas a desistência de Djokovic acabou por dar a classificação aos dois jogadores, que participarão pela primeira vez do ATP Finals.