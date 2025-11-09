Diogo Moreira vence GP de Portugal e fica a dois pontos do título da Moto2

Com vaga assegurada na MotoGP na próxima temporada, o brasileiro Diogo Moreira, 21 anos, venceu neste domingo o GP de Portugal e ficou a um ponto de conquistar o título da Moto2, classe intermediária da motovelocidade, de 250 cc. O jovem piloto da equipe Italtrans largou na pole position e superou o holandês Collin Veijer por apenas 0s090 na bandeirada. O colombiano David Alonso completou o pódio em Portimão.
"Fizemos um bom trabalho neste fim de semana. No início, estava um pouco nervoso e foi difícil manter a concentração. Depois, consegui encontrar o ritmo", comentou o brasileiro, que reassumiu a liderança apenas três voltas antes do fim da prova, aproveitando-se de um erro de Veijer para ultrapassá-lo.
Além do triunfo em Portugal, Moreira contou com o sexto lugar do espanhol Manuel González, seu único concorrente na briga pelo título mundial, para se distanciar na tabela de classificação. Ele chega a Valência, a última das 22 etapas da temporada, no próximo domingo, com 24 pontos de vantagem sobre González (281 a 257) - com um máximo de 25 pontos em disputa.
Assim, o brasileiro precisará chegar pelo menos em 14º lugar na etapa espanhola para levantar o inédito caneco. González fica com o troféu se vencer a prova e o rival não pontuar.
Diogo Moreira, que estreou profissionalmente na Europa em 2019, na Talent Cup, do Campeonato Espanhol, venceu pela quarta vez na Moto2 nesta temporada. Em 2026, o jovem de Guarulhos se tornará o primeiro brasileiro a pilotar na MotoGP, principal categoria da motovelocidade, de 500cc, desde a saída de Alexandre Barros, em 2007. Ele será companheiro do experiente Johann Zarco na equipe Honda LCR Team.