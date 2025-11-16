Diogo Moreira é campeão da Moto2 e conquista título inédito para o Brasil

Diogo Moreira, da equipe Kalex, conquistou o primeiro título de um brasileiro na motovelocidade, ao se sagrar campeão mundial da Moto2, segunda principal categoria da modalidade, ao final do Grande Prêmio de Valência, na Espanha, disputado neste domingo (16).

Aos 21 anos, Diogo, que em 2026 correrá na MotoGP (categoria principal), largou da nona posição no circuito Ricardo Tormo e terminou em 11º, ainda assim à frente de seu rival pelo título, o espanhol Manuel González (22º).

Gonzáles estava 24 pontos atrás do brasileiro antes desta última etapa do campeonato.

Vencedor de quatro corridas nesta temporada, Diogo, que corre na Moto2 desde 2024, sucede como campeão o japonês Ai Ogura, que estreou este ano na MotoGP.