Detroit Pistons bate Bucks, alcança 12ª vitória seguida e se aproxima de marca dos 'Bad Boys'

Depois de praticamente duas décadas atuando como coadjuvante na NBA, o Detroit Pistons parece ter retomado o protagonismo de outrora. O campeão de 1989, 1990 e 2004 conquistou sua 12ª vitória consecutiva na temporada, neste sábado, e caminha a passos largos para se tornar o time a ser batido na Conferência Leste.

A vítima da franquia de Michigan neste sábado foi o Milwaukee Bucks, que, sem contar com o lesionado Giannis Antetokounmpo, não conseguiu parar os visitantes. Cade Cunningham flertou com um "triple-double" - 29 pontos, 10 assistências e oito rebotes - e comandou os Pistons no triunfo por 129 a 116.

Com o resultado no Wisconsin, o Detroit Pistons ficou a uma vitória de igualar as maiores sequência positiva da história da franquia, de 13 triunfos seguidos nas temporadas de 1989/90 e 2003/04, duas ocasiões em que terminou com o título da NBA. Com uma defesa sólida e um time considerado casca grossa, os "Bad Boys" de Detroit contavam com nomes como Isiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer e Dennis Rodman em seu período áureo, com os títulos de 1989 e 1990, antes de rivalizar e perder o domínio para o Chicago Bulls de Michael Jordan.

De quebra, a equipe comandada pelo técnico J.B. Bickerstaff encerrou um jejum de 13 derrotas seguidas para os Bucks - o último triunfo havia sido em 3 de janeiro de 2022.

Agora, os Pistons lideram a Conferência Leste com 14 vitórias e 2 derrotas, seguido pelo Toronto Raptors, com 11 vitórias e 5 derrotas. Somente o atual campeão, Oklahoma City Thunder, líder no Oeste, faz uma campanha ainda mais avassaladora, com apenas uma derrota em 17 partidas.

Outra boa novidade para o conjunto de Detroit, que assumiu a liderança no placar no segundo quarto e se manteve à frente até o fim, foi o retorno de Jaden Ivey, que jogou 15 minutos e marcou 10 pontos em sua primeira partida desde que fraturou a fíbula esquerda em 1º de janeiro. Tobias Harris também voltou de lesão, recuperado de uma entorse no tornozelo direito, e marcou 18 pontos em sua primeira partida desde 1º de novembro.

JAMES HARDEN MARCA 55 PONTOS EM TRIUNFO DOS CLIPPERS

Também neste sábado, o Los Angeles Clippers derrotou o Charlotte Hornets por 131 a 116 em partida marcada por recorde de pontos da franquia. A façanha coube a James Harden, que marcou marca 55 pontos e superou os 52 anotados por Bob McAdoo e Charles Smith.

"O trabalho que faço individualmente, faço por todo o time. Só estou tentando encontrar maneiras de ganhar jogos", afirmou o armador de 36 anos depois do jogo. No intervalo da partida, Harden já havia anotado 35 pontos, 27 deles só no primeiro quarto.

Apesar do bom resultado, os Clippers não fazem boa campanha na temporada. Esta foi apenas a quinta vitória do conjunto de Los Angeles.

Confira os resultados dos jogos deste sábado na NBA:

Charlotte Hornets 116 x 131 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 133 x 121 New York Knicks

New Orleans Pelicans 98 x 115 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 116 x 129 Detroit Pistons

Chicago Bulls 121 x 120 Washington Wizards

Dallas Mavericks 96 x 102 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 123 x 128 Sacramento Kings

