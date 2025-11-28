Derrota de 6 a 0 para o Fluminense é uma das maiores goleadas sofridas pelo São Paulo no século

A derrota vexatória que o São Paulo sofreu do Fluminense por 6 a 0 na última quinta-feira, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, entrou para a relação de maiores goleadas sofridas pelo clube paulista no século.

A goleada para o time das Laranjeiras foi a segunda maior sofrida pela equipe do Morumbi no século, ficando atrás apenas dos 7 a 1 que levou do Vasco, no Brasileirão de 2001, em partida realizada no estádio São Januário.

Curiosamente, a última vez que o São Paulo sofreu 6 gols em um jogo também havia sido em um compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2015, o Corinthians aplicou 6 a 1 no time tricolor, na Neo Química Arena.

Vale ressaltar que o conjunto são-paulino sofreu outras três goleadas por 5 gols de diferença nos últimos quatro anos: duas derrotas por 5 a 1, para Flamengo e Internacional em 2021; e 5 a 0 para o Palmeiras em 2023.

O resultado negativo contra o Fluminense rendeu uma forte declaração de Luiz Gustavo na saída de campo do Maracanã. Além dele, o diretor executivo Rui Costa também conversou com a imprensa. Na sequência, o técnico Hernán Crespo concedeu uma coletiva pedindo mudanças profundas na gestão do São Paulo.

Como consequência, nesta sexta-feira o clube comunicou a saída de Carlos Belmonte, que ocupava o cargo de diretor de futebol, assim como de Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi, que também atuavam no departamento de futebol do clube tricolor.

O São Paulo está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O time paulista não tem mais chances de alcançar o G-7, que dá vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.

MAIORES GOLEADAS SOFRIDAS PELO SÃO PAULO NO SÉCULO

Vasco 7 x 1 São Paulo - 2001

Fluminense 6 x 0 São Paulo - 2025

Corinthians 6 x 1 São Paulo - 2015

Palmeiras 5 x 0 São Paulo - 2023

Corinthians 5 x 0 São Paulo - 2011

São Paulo 1 x 5 Internacional - 2021