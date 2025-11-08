Depois de Gabriel Bortoleto: quem são os próximos brasileiros na fila para a F-1?

Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, José Carlos Pace, Felipe Massa e Rubinho Barrichello: a história da Fórmula 1 está repleta de grandes pilotos brasileiros. Desde a chegada do jovem Gabriel Bortoleto a expectativa por mais representantes do país cresce cada vez mais.

Espalhados pela F-2, F-3 e F-1 Academy, sete nomes surgem como os mais prováveis a ocupar um assento ao lado do paulista da Sauber.

Confira a lista de brasileiros que podem chegar à F-1 no futuro:

Rafael Câmara - F-2

Atual campeão da F-3 e com vaga garantida na F-2 em 2026, Rafa Câmara é um dos favoritos a assumir um assento na categoria. De todas as opções, o pernambucano tem o caminho mais linear para alcançar a divisão.

Câmara já foi elogiado por colegas de equipe, ex-pilotos brasileiros e dirigentes da modalidade. Apesar da esperança, em agosto deste ano, o vice-diretor da Ferrari, Jérôme D'Ambrosio, disse acreditar que "o caminho ainda é longo".

"Acho que em qualquer área, você tem que saber o que quer e ir atrás. Você tem que acreditar em si mesmo e ser objetivo consigo mesmo também. E o Rafa tem essas qualidades, mas, repito, o caminho ainda é longo", afirmou na época.

Emerson Fittipaldi Jr. - F-2

Também confirmado para a F-2 no próximo ano, Emerson Fittipaldi Jr. tem a ambição da F-1 correndo nas veias como herança familiar. Nos últimos anos, Emmo competiu na Eurocup-3 e na Fórmula Regional do Oriente Médio. Pulando a F-3, Fittipaldi tem como melhor colocação no currículo o terceiro lugar no campeonato dinamarquês da Fórmula 4 em 2021, quando tinha 14 anos.

"Correr na Fórmula 2 será uma grande curva de aprendizado para mim. Estarei competindo com os melhores pilotos do mundo, portanto, será uma honra correr contra todos eles na pista. Minhas expectativas são de que vou aprender muito, todos os dias e todas as semanas", disse o jovem, que completará 19 anos em março.

Felipe Drugovich - Fórmula E

Embora tenha desviado do caminho linear para a divisão, Drugovich continua sendo um dos favoritos ao posto. Vencedor da F-2 em 2022, pela MP Motorsport, e ex-piloto reserva da Aston Martin, o paranaense já participou de algumas sessões de treino livre pela equipe britânica.

No próximo ano, Drugo competirá pela primeira vez na Fórmula E - campeonato 100% elétrico - pela Andretti. "A motorização, os sistemas, por exemplo. Cada carro é muito diferente de guiar quando se compara um com o outro. É necessária uma adaptação muito grande a um carro totalmente diferente do que estou acostumado a pilotar", explicou o veterano após os primeiros testes com o carro na Espanha.

Fefo Barrichello - F-3

O caçula de Rubinho Barrichello estreará na F-3 na próxima temporada. Com 20 anos, Fefo Barrichello será um dos titulares da AIX Racing, ao lado de Yevan David. O paulista entrou no mundo do automobilismo em 2015, com 10 anos.

Em 2022, descobriu os monopostos e participou da F-4 Brasil, terminando a competição com duas vitórias e o sétimo lugar na classificação. Pilotando pela Eurofórmula desde 2024, Fefo alcançou o terceiro lugar geral em sua primeira temporada na competição.

Pedro Clerot - F-3

Juntando-se ao caçula da família Barrichello, Pedro Clerot será mais um dos novatos da F-3 na temporada de 2026. Campeão da F-4 Brasil de 2022 e membro da FRECA (Fórmula Regional Europeia), o brasiliense começou a carreira no kart quando tinha apenas nove anos.

"Acompanhei de perto a temporada de 2025 e acredito firmemente que, juntos, podemos alcançar grandes conquistas. Sou muito grato à Rodin pela confiança e pelo compromisso ao assinar o contrato. Mal posso esperar para começar", comemorou Clerot.

Rafaela Ferreira - F-1 Academy

Novidade na F-1 Academy em 2025, Rafaela Ferreira é um dos primeiros nomes femininos apontados para o futuro do esporte. Em 2024, a catarinense disputou a F-4 Brasil pela TMG Racing e se tornou a primeira mulher a vencer uma prova na categoria, com triunfo de ponta a ponta na corrida no Autódromo Velocitta, em São Paulo.

"Tudo que eu estou vivendo agora foi construído lá atrás. Os sonhos que eu tinha estão se tornando realidade, vai ser muito importante para minha carreira e é muito bom estar construindo isso com a Racing Bulls. Traz um sonho de que viver do automobilismo e fazer isso de forma profissional pode sim ser possível", declarou Rafaela ao GE, na época do anúncio de sua participação na categoria 100% feminina.

Aurelia Nobels - F1 Academy

Primeira brasileira na F-1 Academy, Aurelia é uma das atletas mais estimadas do esporte. Após vencer o projeto FIA Girls On Track, Nobels foi contratada pela Academia de Pilotos da Ferrari. Desde então, esteve em contato direto com os titulares da escuderia italiana e se fez presente em algumas corridas da Fórmula 1 nos boxes.