De La Cruz é vetado pelos médicos e Flamengo terá 12 desfalques em visita ao Sport

O Flamengo terá de se reinventar na Arena Pernambuco se quiser continuar juntinho ao Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O clube carioca visita o lanterna Sport, neste sábado, às 18h30, em jogo atrasado, com 12 desfalques. A ausência da vez é o uruguaio Nico De La Cruz.

Depois de pedir dispensa da seleção nacional, o meio-campista foi vetado para a ida ao Recife diante do Sport por causa de desgaste muscular. Os demais jogadores que estão em tratamento médico também ficaram no Rio: Pedro, Léo Ortiz, Allan e Jorginho.

O Flamengo trabalha com cautela com seus lesionados/desgastados para tê-los inteiros na decisão da Copa Libertadores, dia 29, diante do Palmeiras, em Lima, no Peru. Pedro até já vem treinando fisicamente para chegar à final em condições de atuar, mesmo com uma tala no antebraço fraturado.

O problema é que sete outros jogadores também estão fora diante do Sport, todos defendendo suas seleções na Data Fifa. Danilo e Alex Sandro estão com o Brasil, Viña, Arrascaeta e Varela estão com o Uruguai, Carrascal servindo a Colômbia e Plata, o Equador.