Danilo diz que morte de tia na véspera da decisão impediu a presença de pai em Lima

Autor do gol do título, o zagueiro Danilo revelou que disputou a decisão da Libertadores contra o Palmeiras neste sábado em Lima em luto familiar e dedicou a conquista ao pai. "Meu pai estava vindo com minha mãe e meus irmãos para o jogo. Acabou falecendo uma irmã dele, minha tia, e ele teve que voltar", afirmou Danilo à Globo.

"Meu pai que também é flamenguista, tá lá em Bicas com a galera toda assistindo e infelizmente não pode estar aqui. Queria dedicar esta vitória para toda minha família e para ele em especial", completou ele, citando a cidade onde nasceu, em Minas Gerais.

Danilo revelou sua ligação com o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. "Não é segredo para ninguém que sou flamenguista", afirmou ele, citando que após passagem bem-sucedida pela Europa quis voltar para atuar pelo clube carioca.

O zagueiro afirmou também estar com um problema físico persistente. "Eu levo um edema desde o primeiro jogo com o Palmeiras lá no Brasileiro", revelou ele, citando o confronto de maio, quando entrou no segundo tempo.

Aos 34 anos, Danilo disse que sempre imaginou chegar longe na carreira. "Mas não tão longe assim. Também não sabia que seria tão difícil", afirmou ele, que tem passagem por Santos, Porto, Real Madrid; Manchester City e Juventus.