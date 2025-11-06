O ex-meio-campista italiano Daniele De Rossi é o novo técnico do Genoa, 18º colocado da Serie A (zona de rebaixamento), anunciou o clube nesta quinta-feira (6), cinco dias depois da demissão de Patrick Vieira.

De Rossi, de 42 anos, estava livre no mercado desde setembro de 2024, quando deixou a Roma, clube que defendeu como jogador entre 2002 e 2019.

Sua passagem como treinador à frente dos 'giallorossi', no entanto, foi curta: apenas quatro jogos no início da temporada passada.

Na última segunda-feira, o Genoa conseguiu sua primeira vitória na temporada, ao derrotar o Sassuolo por 2 a 1, no fechamento da 10ª rodada da Serie A.

Com o resultado, o 'rossoblu' conseguiu sair da lanterna do campeonato e igualou os seis pontos do Pisa (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Sob o comando de Vieira, o Genoa, clube mais antigo da Itália, começou a temporada somando apenas três pontos em nove jogos (três empates e seis derrotas).