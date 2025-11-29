Daniel Cargnin vence campeão mundial e conquista o bronze do Grand Slam de Judô de Abu Dhabi

O gaúcho Daniel Cargnin conquistou a medalha de bronze da categoria leve (até 73 kg) do Grand Slam de Judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Neste sábado (29), o judoca da Sogipa derrotou o atual campeão mundial, o francês Joan-Benjamin Gaba, por waza-ari, e garantiu um lugar no pódio.
A vitória teve um sabor especial para Cargnin, já que foi uma espécie de revanche da final do Mundial deste ano, disputado em Budapeste, na Hungria.
Com a vitória, o brasileiro igualou o histórico de confrontos entre eles, com duas vitórias para cada e ainda garantiu pontos importantes no ranking mundial, onde é o atual sétimo colocado, enquanto o francês está em terceiro.
Campanha
Para no subir no pódio, Daniel Cargnin estreou contra o alemão Alexander Gabler e conseguiu a vitória a 13 segundos do final.
Seu segundo adversário foi o cazaque Yesset Kuanov, superado nas penalizações (shidôs), após três minutos e meio de luta.
Nas quartas de final, o desafio foi contra o russo Makhmadbek Makhmadebkov, que defende os Emirados Árabes Unidos. No golden score, o gaúcho conseguiu um yulo e definiu a vaga para as semifinais.
Daniel Cargnin acabou perdendo a semifinal diante de Muhiddin Asadulloev, do Tajiquistão. Sensação da categoria e com apenas 19 anos, ele conseguiu um waza-ari para derrotar o medalhista olímpico.
Com a derrota, o gaúcho foi para a disputa da medalha de bronze contra Gaba. Em uma luta tensa, ele encaixou melhor a pegada e a 52 segundos do final marcou a pontuação que lhe garantiu a vitória.
A medalha de ouro ficou com o suíço Nils Stump, que venceu Asadulloev, no golden score. O pódio ainda teve Makhmadbekov, que venceu Abubakr Sherov, do Tajiquistão, para ficar com o segundo bronze em disputa.
Rafaela Silva é bronze no feminino
Antes de Daniel Cargnin, quem também garantiu uma medalha foi a carioca Rafaela Silva, que foi bronze na categoria meio-médio (até 63 kg).
Em sua primeira temporada no novo peso, Rafaela começou vencendo a israelense Kerem Primo, por ippon. Logo depois, ela superou a canadense Jessica Klimkait, que foi sua rival por anos nos 57 kg. A vitória veio após 11min18seg de combate, quando a adversária sofreu sua terceira punição (shidô) e foi eliminada.
Na semifinal, a judoca do Flamengo sentiu o desgaste e acabou sendo derrotada pela japonesa Megu Danno, que conseguiu um ippon a dois segundos do final.
Derrotada, Rafaela Silva disputou o bronze com kosovar Laura Fazliu, bronze nos Jogos Olímpicos de Paris e nas duas últimas edições do Mundial. Dominante, a brasileira conseguiu um yuko para superar a rival.
A japonesa Danno venceu a disputa do ouro contra a mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo. O segundo bronze foi conquistado pela italiana Carlota Avanzato.