Curaçao vence Grupo B da Concacaf e se classifica pela 1ª vez a uma Copa do Mundo

Curaçao fez história nesta terça-feira (18) ao empatar em 0 a 0 com a Jamaica em Kingston, garantindo sua primeira classificação para uma Copa do Mundo da Fifa.

A seleção terminou em primeiro lugar no Grupo B das Eliminatórias da Concacaf para o Mundial de 2026, que será disputado na América do Norte.

Curaçao, uma grande surpresa no torneio classificatório, chegou ao Parque da Independência precisando apenas de um empate contra os 'Reggae Boyz', que adiarão seu sonho de retornar à Copa após 28 anos.

Nesta última rodada da fase final das Eliminatórias da Concacaf, Panamá e Haiti também garantiram suas vagas diretas para a Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho de 2026).

Após o apito final, o feito alcançado pela equipe comandada pelo holandês Dick Advocaat se transformou em gritos de júbilo, abraços e lágrimas - uma celebração apropriada para um time que representa uma ilha com menos de 200 mil habitantes.

Os curaçauenses, que vinham de uma goleada sobre Bermudas por 7 a 0 na penúltima partida, mostraram maior solidez e compostura, apoiados por figuras como Leandro Bacuna, o zagueiro Roshon van Eijma e o ponta Sontje Hansen.

A geração de ouro que atua em ligas europeias escreveu o maior capítulo de sua história esportiva em Kingston.

A Jamaica, que precisava de uma vitória para se classificar sem depender de outros resultados, tentou com a potência de Renaldo Cephas e o apoio de uma torcida fervorosa, mas esbarrou com a trave três vezes no gol defendido por Eloy Room.

Curaçao, que até uma década atrás figurava na parte inferior do ranking regional, se torna assim a quinta seleção caribenha a chegar a uma Copa do Mundo, seguindo os passos de Cuba, Haiti, Jamaica e Trinidad e Tobago.

O Grupo B terminou com Curaçao em primeiro lugar, com 12 pontos, seguido por Jamaica (11), Trinidad e Tobago (9) e Bermudas, sem pontos.

A repescagem intercontinental em março será a última chance para os jamaicanos tentarem a classificação. O Suriname também vai disputar esse torneio após terminar em segundo no Grupo A.