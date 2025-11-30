Cruzeiro empata com Ceará na Arena Castelão, não alcança o Palmeiras e dá adeus ao título

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Ceará, neste sábado, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha aumentado a sua série invicta para 11 jogos, desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança e deu adeus à chance matemática de ser campeão brasileiro.
O empate manteve em terceiro lugar, com 69 pontos, e já com sua vaga assegurada na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2026. Ainda pode superar o Palmeiras, com 70 pontos, na briga pelo segundo lugar, mas não alcança mais o Flamengo, com 75, na disputa pelo título. Até poderia se igualar em pontos, mas perderia no número de vitórias (22 a 19) favorável ao clube carioca.
O time mineiro ainda vai ter mais dois jogos: vai receber o Botafogo, no Mineirão, e depois vai sair diante do Santos. Mas o seu foco principal está nas semifinais da Copa do Brasil, marcadas para 10 e 14 de dezembro contra o Corinthians. A outra semifinal tem o confronto carioca entre Vasco e Fluminense.
O Ceará vinha de duas derrotas seguidas, para o Internacional (2 a 1) e para o Mirassol (3 a 0). Agora tem 43 pontos, em 14º lugar, e segue com sua permanência na elite ameaçada. A tabela é complicada ao Ceará, porque terá pela frente o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã, em jogo que pode dar o título brasileiro ao time carioca. Na última rodada vai receber o Palmeiras.
O primeiro tempo foi muito fraco, com raros chutes a gol. O Ceará ainda tentou mostrar disposição ofensiva, porém, sem poder de finalização. A sua primeira chance saiu aos 15 minutos, num chute de longe de Galeano e defendido por Cássio. Aos 41, após escanteio, Willian machado apareceu de trás e cabeceou no canto, mas Cássio saltou e encaixou a bola.
O Cruzeiro também foi tímido demais. Sem Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, coube a Gabigol comandar o ataque. Ele até deu o passe para Christian balançar as redes, aos 31 minutos, mas no momento do lançamento Gabigol estava impedido. O mesmo Christian balançou as redes, de novo, aos 44 minutos, de cabeça, porém, estava outra vez impedido.
O segundo tempo começou mais movimentado, com o Cruzeiro ensaiando ser mais agressivo. Mas quem saiu na frente foi o Ceará, que aproveitou um contra-ataque pelo lado esquerdo, aos 10 minutos. O meia Lucas Mugni ajeitou a bola para trás para o chute de Vinícius Zanocelo. Ele estava de frente, bateu forte e rasteiro. A bola ainda tocou em Cássio.
O Cruzeiro não fazia uma boa apresentação, mas chegou ao empate aos 25 minutos, após jogada de Kaiki Bruno pelo lado esquerdo. Ele chutou forte, a bola desviou no caminho e foi rebatida pelo goleiro Bruno Ferreira em cima do zagueiro Willian Machado. A bola bateu no peito dele e entrou. Gol contra.
Depois disso, os dois técnicos começaram a processar uma série de substituições. O ritmo de jogo caiu e os times abandonaram a ambição de buscar a vitória. A chance de ouro esteve nos pés de Galeano, que pegou rebote de Cássio, ajeitou no peito e bateu. Mas do lado da trave.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ 1 X 1 CRUZEIRO
CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Richardson), Diego (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Vina); Galeano, Pedro Raul (Aylon) e Fernandinho (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.
CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Walace (Matheus Henrique), Lucas Silva (Japa), Christian (Eduardo) e Matheus Pereira; Arroyo (Sinisterra) e Gabigol (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.
GOLS - Vinícius Zanocelo, aos 10, e Willian Machado, contra, aos 25 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia, Wilian Machado (Ceará). Walace, Lucas Silva, Matheus Pereira e Gabigol (Cruzeiro)
ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF)
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis
LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)