Croácia vence Ilhas Faroe (3-1) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

A Croácia garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2026 após a vitória por 3 a 1 sobre as Ilhas Faroe nesta sexta-feira (14), em Rijeka, tornando-se a terceira seleção europeia a se classificar para o maior torneio do futebol, que será disputado na América do Norte.

Os croatas, líderes do Grupo L com quatro pontos de vantagem sobre a República Tcheca, não podem mais ser ultrapassados antes da última rodada das Eliminatórias europeias, na segunda-feira.

A Croácia participará de sua sétima Copa do Mundo, incluindo uma final perdida para a França em 2018 e o terceiro lugar na última edição, no Catar-2022.

A seleção da camisa quadriculada se junta assim à Inglaterra e à França no grupo de seleções europeias classificadas antes da última rodada.

A derrota das Ilhas Faroe, terceira colocada com 12 pontos, também garante uma vaga na repescagem para a República Tcheca (13 pontos), que ainda tem um jogo a disputar contra a modesta seleção de Gibraltar na segunda-feira.

Em Rijeka, os croatas foram surpreendidos no início do jogo com um gol de Geza Turi (16'). Mas o zagueiro do Manchester City, Josko Gvardiol, empatou pouco depois (23'), antes de Petar Musa (57') e Nikola Vlasic (70'), que havia entrado no lugar de Luka Modric oito minutos antes, garantirem a vitória da Croácia.

Desde que conquistou a independência da Iugoslávia em 1991, a Croácia participou de seis Mundiais. Foi finalista em 2018, quando foi derrotada pela França (que se sagrou bicampeã), e semifinalista em 1998 (também perdendo para os franceses, que depois conquistariam seu primeiro título mundial ao vencer o Brasil na decisão).

Em 2022, os croatas foram eliminados nas semifinais pela Argentina, que depois conquistariam o título). Nessa Copa no Catar, a Croácia terminou em terceiro lugar.

Modric, o capitão croata de 40 anos com 193 jogos pela seleção, participará de sua quinta Copa do Mundo.

O meio-campista, vencedor da Bola de Ouro em 2018, deixou o Real Madrid para se juntar ao Milan nesta temporada.