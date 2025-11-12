Cristiano Ronaldo espera ser vaiado pelos torcedores da Irlanda

O astro português Cristiano Ronaldo afirmou nesta quarta-feira (12) que espera ser vaiado pela torcida irlandesa, para que isso diminua a pressão sobre seus companheiros de equipe durante o jogo das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 entre Irlanda e Portugal, na quinta-feira, em Dublin.

Portugal garante vaga no torneio do ano que vem, em Estados Unidos, México e Canadá, com uma vitória sobre a Irlanda.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está a um passo de disputar sua sexta Copa do Mundo, já que a seleção portuguesa lidera o Grupo F das Eliminatórias da Uefa com cinco pontos de vantagem a duas rodadas do fim.

"O estádio vai me vaiar, estou acostumado. Espero que sim. Talvez isso alivie a pressão sobre os outros jogadores", disse CR7 em entrevista coletiva.

Cristiano Ronaldo acredita que será uma partida "difícil", com a Irlanda jogando recuada e sem dar espaços.

O ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid também foi perguntado sobre a possibilidade de marcar seu milésimo gol na final da Copa do Mundo.

"Você já viu muitos filmes assim, seria perfeito demais", respondeu o jogador de 40 anos, sorrindo.

"Voltando à realidade, todas essas estatísticas me deixam feliz. Uma seleção nunca depende de um único jogador, mas eu gosto de fazer a diferença com gols", confessou o atual jogador do saudita Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo marcou 953 gols ao longo de sua carreira.

Na terça-feira, ele disse acreditar que a Copa do Mundo de 2026 será a sua última.