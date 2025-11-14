Cristiano Ronaldo corre risco de perder jogos da Copa do Mundo após expulsão nas eliminatórias

O veterano atacante português Cristiano Ronaldo corre sério risco de ser suspenso e perder até dois jogos na fase inicial da Copa do Mundo de 2026, caso Portugal se classifique para o torneio de seleções. O astro do futebol foi expulso por dar uma cotovelada no zagueiro irlandês Dara O'Shea no segundo tempo da partida das eliminatórias da Europa nesta quinta-feira, em partida que os portugueses perderam por 2 a 0, em Dublin.

Ronaldo cumprirá a suspensão obrigatória de um jogo, imposta por qualquer cartão vermelho, quando Portugal receber a Armênia no domingo. Líder isolado do Grupo F com dez pontos, a equipe lusitana depende de uma vitória para garantir a vaga no Mundial, que terá como sedes, Estados Unidos, Canadá e México.

As regras disciplinares da Fifa exigem que seus juízes imponham uma suspensão de "pelo menos duas partidas por jogo sujo grave". No entanto, o gancho deve ser de "pelo menos três jogos por conduta violenta" ou "pelo menos três compromissos ou um período de tempo apropriado por agressão, incluindo cotoveladas".

Segundo a entidade que comanda o futebol, qualquer suspensão decorrente dos duelos das eliminatórias tem de ser aplicada em jogos oficiais. Neste caso, a punição não poderia ser cumprida em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

No lance que determinou a expulsão, que aconteceu por volta dos 15 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo girou e acertou uma cotovelada nas costas do defensor irlandês enquanto eles esperavam o cruzamento na área.

O árbitro mostrou o cartão amarelo, mas minutos mudou a sua decisão. Ele apresentou o vermelho ao camisa sete, após ter sido orientado a fazer a revisão do vídeo no monitor à beira do campo.