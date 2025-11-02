Cria do Corinthians atormenta, mas Inter de Milão vence o Verona no fim e encosta nos líderes

Em duelo que colocou frente a frente duas promessas da base do Corinthians, a favorita Inter de Milão, do lateral Carlos Augusto, visitou o ameaçado Hellas Verona, do atacante Giovane, e conquistou uma difícil vitória por 2 a 1, com gol contra nos acréscimos, neste domingo, no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano.
O resultado levou a Inter aos 21 pontos, apenas um atrás do líder Napoli, que empatou com o Como no sábado. A Roma (21), que visita o Milan (18) neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro, poderá chegar a 24 e assumir o topo da tabela. Já o Verona continua sem vencer e com apenas cinco pontos, na zona de rebaixamento.
Giovane, que vinha atuando pouco com a camisa corintiana e teve seu contrato rescindido em julho passado, foi um dos destaques da partida e anotou o gol de empate do Verona - seu primeiro na Itália -, ainda no primeiro tempo, levando a melhor em disputa com o zagueiro Bastoni, da seleção italiana, e acertando o ângulo de Sommer.
O brasileiro de 21 anos comandou as investidas dos donos da casa e arrancou aplausos da torcida local. Também ajudou a afastar bolas na defesa, quando a Inter pressionava, e quase provocou a expulsão de Bisseck ao sofrer falta em contragolpe, que resultou em cartão amarelo muito contestado pelos anfitriões.
Apesar da diferença técnica brutal entre as equipes e das campanhas distintas na competição, a partida surpreendeu pelo equilíbrio, com o Verona criando boas chances a fim de arrancar pontos do conjunto de Milão. No início, parecia que seria um passeio dos visitantes, que em menos de 15 minutos já vencia por 1 a 0, com golaço de Zielinski em jogada ensaiada de escanteio, e havia finalizado outras quatro vezes com Lautaro Martínez, Bonny e o próprio Zielinski.
O Hellas, porém, cresceu na partida e a Inter só voltou a ameaçar na reta final. No desespero, a equipe comandada por Chivu abusou dos chuveirinhos na área. Quando parecia que a partida se caminharia para um inesperado empate, um cruzamento despretensioso de Barella, aos 48 minutos, desviou em Frese e a bola morreu no gol, decretando a suada vitória dos visitantes.