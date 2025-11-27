Os fãs de futebol americano têm motivos para agradecer nesta quinta-feira (27) de Thanksgiving. Três jogos da NFL são realizados em meio ao feriado nos Estados Unidos.
O primeiro é entre Lions e Packers, às 15h. Depois, às 18h30min, é a vez dos Cowboys enfrentarem o Chiefs. Por fim, os Ravens pegam os Bengals a partir das 22h20min.
Confira onde assistir aos jogos da Semana 13 da NFL.
Rodada de Thanksgiving da NFL
Detroit Lions x Green Bay Packers
- Quando? 15h
- Onde assistir? Sportv2 e DAZN Game Pass
Dallas Cowboys x Kansas City Chiefs
- Quando? 18h30min
- Onde assistir? Sportv2 e DAZN Game Pass
Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals
- Quando? 22h20min
- Onde assistir? Sportv2, Ge tv e DAZN Game Pass
