Courtois vira problema de última hora e desfalca Real Madrid na Champions League

O goleiro Courtois não participou do treino desta terça-feira no Centro de Treinamento de Valdebebas e está fora da partida do Real Madrid contra o Olympiacos, que acontece nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Champions League. Com problema de gastroenterite, o titular do gol da equipe espanhola não conseguiu participar da atividade comandada pelo técnico Xabi Alonso.

Em seu site oficial, o clube merengue emitiu uma nota para atualizar a situação do jogador. O informe explicou o problema e divulgou que o atleta sequer viajou com o restante do elenco.

"Após avaliação realizada hoje pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticado em Thibaut Courtois um processo viral gastrointestinal. O atleta permanece em acompanhamento, aguardando evolução".

O jogador aumenta a lista de problemas no setor defensivo da equipe. O zagueiro Huijsen também não treinou nesta terça e ficou fora da lista de relacionados para o confronto com os gregos. Para piorar, os defensores Rüdiger e Alaba continuam indisponíveis por causa de problemas físicos.

Em meio a tantos desfalques, a boa notícia fica por conta do retorno de Tchouaméni. O volante pode ser uma das opções do treinador para atuar improvisado na zaga.