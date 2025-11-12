Corrida dos Jornalistas será realizada neste mês em Porto Alegre; veja como se inscrever

Mais uma prova de corrida promete levar corredores de todas as idades às ruas de Porto Alegre. No dia 20 de novembro será realizada a Corrida dos Jornalistas, evento que faz parte das comemorações dos 90 anos da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e dos 80 anos da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG).
As inscrições podem ser feitas nos sites da ACEG, assim como no Sprinta e no Trichip. As vagas são limitadas a 500 participantes, e associados da ARI e da ACEG terão desconto de 25% na inscrição. A organização do evento será da RS Eventos Esportivos.
O lounge da prova será aberto às 6h, e a largada das categorias 3 km e 6 km estão previstas para 7h30min. A partir das 8h20min terá início a corrida kids (entre dois e 14 anos). E 30 minutos depois haverá a premiação.
Os competidores irão largar em frente à Sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre.
Os valores de inscrição variam a partir de R$ 89,00. Neste valor está incluso um kit com camiseta, meia, sacochila, numeração e medalha.
Corrida dos Jornalistas
- Data: 20 de novembro
- Distâncias: 3 e 6 km e prova kids
- Largada: 7h30
- Local: FGF – av. Ipiranga, 10