Corrida dos Jornalistas será realizada neste mês em Porto Alegre; veja como se inscrever

Largada da prova será em frente à sede da Federação Gaúcha de Futebol. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mais uma prova de corrida promete levar corredores de todas as idades às ruas de Porto Alegre. No dia 20 de novembro será realizada a Corrida dos Jornalistas, evento que faz parte das comemorações dos 90 anos da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e dos 80 anos da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG).

As inscrições podem ser feitas nos sites da ACEG, assim como no Sprinta e no Trichip. As vagas são limitadas a 500 participantes, e associados da ARI e da ACEG terão desconto de 25% na inscrição. A organização do evento será da RS Eventos Esportivos.

O lounge da prova será aberto às 6h, e a largada das categorias 3 km e 6 km estão previstas para 7h30min. A partir das 8h20min terá início a corrida kids (entre dois e 14 anos). E 30 minutos depois haverá a premiação.

Os competidores irão largar em frente à Sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre.

Os valores de inscrição variam a partir de R$ 89,00. Neste valor está incluso um kit com camiseta, meia, sacochila, numeração e medalha.

Corrida dos Jornalistas