Coritiba bate Paysandu e fica a uma vitória do título da Série B do Brasileiro

O Coritiba está a um passo do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (09), em um verdadeiro duelo de opostos pela 36ª rodada da Série B, o time paranaense foi até o estádio da Curuzu para encarar o já rebaixado Paysandu e confirmou o favoritismo ao bater o time paraense por 2 a 1.

Após uma primeira etapa de ritmo baixo, mas com objetividade nas finalizações, o Coritiba abriu o caminho da vitória com gols de Dellatorre e Iury Castilho, e apenas administrando o resultado, chegou a sofrer um susto no segundo tempo, mas garantiu a vitória.

Com o resultado, o time comandado por Mozart, que levou o Mirassol ao acesso na última temporada, foi a 64 pontos e abriu seis de Criciúma e Goiás, primeiros times fora do G4, precisando agora de apenas um empate nas últimas duas rodadas para carimbar o retorno à Série A.

Além disso, a depender do resultado da Chapecoense na rodada, uma vitória do Coritiba na penúltima rodada ainda pode carimbar o título do time paranaense no Couto Pereira. Isso porque a distância para o Athletico-PR, atual vice-líder, é de cinco. Do outro lado, o Paysandu se manteve com 27, na lanterna.

Como esperado, o Coritiba começou o duelo buscando o ataque e foi coroado logo aos cinco, quando Dellatorre pegou sobra da defesa do lado direito do ataque, deu a volta até a entrada da área e chutou no canto, sem chances para Matheus Nogueira.

Administrando a partida de forma inteligente, o time paranaense ficou buscando a melhor chance de atacar o adversário e chegou com perigo novamente aos 16, quando Sebas cruzou para Dellatorre e o atacante parou no goleiro adversário.

Entretanto, no lance, o artilheiro da noite acertou a nuca de Matheus Nogueira, que chegou a ficar desacordado e deixou o estádio de ambulância, ativando o protocolo de concussão. Em campo, o jogo seguiu sem grandes chances até os 39, quando Dellatorre tocou para Iury Castilho, da entrada da área, mandar uma bomba e levar o Coritiba com 2 a 0 no marcador para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, porém, o time comandado por Mozart decidiu tomar uma postura mais defensiva e deu espaços para o Paysandu, que aos 19 viu Morisco fazer grande defesa em chute de Pedro Henrique, mas conseguiu furar a defesa adversária logo em seguida, quando na cobrança do escanteio, Marlon Douglas cruzou e Quintana completou para a rede.

Nos minutos finais, o Paysandu até tentou reagir e ao menos entregar mais um ponto para sua torcida, mas viu o Coritiba se fechar por completo na defesa e garantir mais uma vitória na Série B.

As equipes agora se preparam para a 37ª rodada da Série B. Na sexta-feira (14), o Paysandu volta à Curuzu para encarar o Amazonas, a partir das 20h, na abertura da rodada. No dia seguinte, às 16h30, é a vez do Coritiba receber o Athletic-MG, no Couto Pereira, no que pode ser o jogo do título.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 2 CORITIBA

PAYSANDU - Matheus Nogueira (Gabriel Mesquita); Lucca Carvalho (Matheus Capixaba), Quintana, Novillo e Reverson; André Lima, Gustavo Nicola (Carlos Eduardo) e Pedro Henrique; Denilson (Wendel Júnior), Marcelinho (Kauã Hinkel) e Marlon Douglas (Vinni Faria). Técnico: Ignácio Neto (auxiliar).

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista); Clayson (Carlos de Pena), Iury Castilho (Gustavo Coutinho) e Dellatorre (Everaldo). Técnico: Mozart.

GOLS - Dellatorre, aos seis, e Iury Castilho, aos 39 minutos do primeiro tempo. Quintana, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Henrique, André Lima e Marlon Douglas (Paysandu) e Gustavo Coutinho (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).