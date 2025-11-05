Corinthians tem dívida milionária com Memphis e Osmar pede a jogador para deixar hotel de luxo

A dívida do Corinthians com Memphis Depay chegou ao valor de aproximadamente R$ 23 milhões. Os custos do contrato do atleta levaram o presidente Osmar Stábile a pedir ao atacante para deixar o hotel de luxo onde mora, em São Paulo, cuja despesa mensal é de R$ 250 mil. A informação está na ata de reunião do Conselho de Orientação (Cori), realizada em 29 de outubro, no Parque São Jorge.

A notícia foi divulgada primeiramente pelo Uol e confirmada pelo Estadão. Segundo o documento, ao qual a reportagem teve acesso, Osmar confirmou o valor da dívida do clube com o jogador após informar aos conselheiros que se reuniu com o atleta para informá-lo sobre a necessidade de ir morar em algum outro lugar com o custo mensal menor.

O contrato de Memphis estabelece que o Corinthians pague durante todo o período do contrato "uma casa devidamente mobiliada em condomínio fechado, em padrão internacional" além de um apartamento nos mesmo moldes para o seu assessor. O acordo prevê que o holandês tem direitos a dois quartos executivos em hotel de alto padrão até que a moradia estivesse disponível.

Memphis está hospedado na Penthouse Suíte do Rosewood São Paulo, que foi eleita neste ano como a melhor do mundo. O hotel fica próximo à Avenida Paulista, localizado entre os bairros Consolação e Bela Vista, no centro de São Paulo.

Ainda de acordo com a ata da reunião, os conselheiros reclamaram de ainda não terem tido acesso ao contrato do jogador. Osmar sugeriu as convocações de antigos chefes dos departamentos jurídico e financeiro para esclarecer os termos. Um dos membros do Cori declarou na reunião que o acordo com o jogador é "fora da realidade".

Em julho, Memphis Depay chegou a não se apresentar a treinamentos como forma de protesto contra valores em atraso. À época, as pendências eram de aproximadamente R$ 6 milhões, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem.