Corinthians não tem grana para fechar ano e estuda fazer empréstimo de R$ 100 milhões com a LFU

Atravessando grave crise financeira, o Corinthians está sem recursos para fechar os meses de novembro e dezembro e estuda fazer um empréstimo de aproximadamente R$ 100 milhões com a LFU. A possibilidade de pegar dinheiro com o bloco para honrar compromissos foi levantada durante a reunião do Conselho de Orientação (Cori), em 29 de outubro, no Parque São Jorge.

De acordo com a ata da reunião, a qual o Estadão teve acesso, o presidente Osmar Stábile externou aos conselheiros a dificuldade financeira do Corinthians, cuja dívida está em R$ 2,7 bilhões, e disse que o clube está sem recursos para os dois últimos meses do ano.

Na reunião, um membro da diretoria reconheceu que o fluxo de pagamento da LFU não é o ideal para o Corinthians, afirmando ainda que o clube precisaria de um empréstimo de R$ 72,5 milhões até dezembro e outros R$ 27,5 milhões para janeiro.

A taxa seria de CDI (14,9%) + 3 e o pagamento ocorreria com o débito dos valores que o Corinthians tem a receber em 2026, em duas parcelas de aproximadamente R$ 36 milhões. O pedido de empréstimo foi aprovado de maneira unanime pelo conselho, restando ainda o parecer do Conselho Deliberativo.

O Corinthians tem direito a receber aproximadamente R$ 210 milhões anuais da LFU pelos direitos de transmissão até 2029. Ao assinar o acordo, o clube fez um empréstimo de R$ 150 milhões com a liga. A pendência é abatida anualmente no valor de R$ 30 milhões do que o clube tem a receber.

O Corinthians prevê fechar 2025 com um déficit de R$ 83 milhões. O clube precisou fazer uma revisão orçamentária após o impeachment do presidente Augusto Melo, cuja gestão projetava um superávit de R$ 34 mi no exercício.

problemas de fluxo de caixa do clube. Um de seus principais objetivos é negociar os naming rights da Neo Química Arena por um valor três vezes maior que o atual acordo com a Hypera Pharma. O contrato, assinado em 2020, firmou o aporte em aproximadamente R$ 300 milhões até 2040, data do fim do vínculo.