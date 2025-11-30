Corinthians não aproveita bom início, deixa Botafogo reagir e arranca empate com gol polêmico

Corinthians e Botafogo fizeram, neste domingo, um duelo de opostos. O time paulista dominou completamente o primeiro tempo, mas vacilou numa Neo Química Arena lotada e permitiu a reação dos visitantes. O empate em 2 a 2, porém, veio de forma dramática com gol polêmico de Gustavo Henrique restando poucos minutos para o fim. O duelo foi válido pelo encerramento da 36ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo, que não briga por mais nenhum título nesta temporada, estaciona na 5ª colocação com 59 pontos. O empate ruim para ambos, mas pior para o Corinthians, que poderia ter chegado à 8ª colocação com 48 pontos, ultrapassando o São Paulo. A maior chance de vaga na próxima Libertadores para o time do Parque São Jorge continua sendo pela Copa do Brasil, em que vai disputar a semifinal com o Cruzeiro.

O Corinthians contou com reforços importantes vindos do departamento médico: Hugo Souza e Matheuzinho como titulares, e Maycon no banco de reservas. Apoiado por sua massiva torcida, foi o time paulista quem dominou o primeiro tempo, numa Neo Química Arena que teve termômetros na casa dos 30 graus.

O Botafogo se viu completamente entregue nos primeiros 45 minutos. O time carioca ficou acuado e viu o Corinthians fazer valer o mando de campo. Os comandados de Davide Ancelotti quase não produziram, tendo feito a primeira finalização aos 38 minutos apenas. Os meias não conseguiram criar jogadas e os atacantes tampouco pressionaram a saída de bola corintiana.

Do lado dos mandantes, a história foi completamente diferente. Os corintianos decidiram tomar as rédeas do jogo desde o primeiro minuto. Não à toa, aos 6, Raniele abriu o placar. O goleiro Léo Linck saiu jogando errado pelo chão e colocou Newton na fogueira. O botafoguense perdeu a bola para Raniele, que achou Dieguinho. O jogador de 18 anos teve toda calma do mundo para devolver o passe e o favor ao companheiro que abriu o placar.

O Corinthians teve outros bons momentos na primeira etapa, enquanto o Botafogo ficou praticamente entregue. Por conta disso, Ancelotti se viu obrigado a fazer duas alterações na volta dos vestiários: Allan e Barrera nos lugares de Newton e Joaquín Correa, respectivamente.

As alterações demoraram poucos minutos para surtir efeito para os cariocas, que viram mais uma vez Raniele quase ampliar no início da segunda etapa. Arthur Cabral também foi a campo no lugar de Kadir, que sequer apareceu no primeiro tempo. O Corinthians caiu de rendimento e o Botafogo, aos poucos, começou a gostar do jogo.

Cuiabano, aos 14 minutos, jogou um balde de água fria na torcida em Itaquera. Na primeira finalização certa do Botafogo na partida, o lateral-esquerdo correu mais que a defesa do Corinthians e invadiu a área sem a bola. Montoro achou um lindo passe e o camisa 6 estufou as redes de Hugo Souza.

O empate animou os cariocas até que, aos 21, o que era ruim ficou pior para o Corinthians. Barrera anotou um lindo gol de bicicleta depois de um bate-rebate na área em jogada que começou dos pés de Montoro. Poucos instantes depois, o camisa 8, que entrou no lugar de Savarino, machucado, também teve de ser substituído.

O jogo ficou quente e o empate não veio por pouco com João Pedro, que teve seu chute bloqueado em cima da linha por Arthur Cabral. Dorival Júnior colocou em campo Gui Negão, Angileri e Vitinho, na tentativa de retomar as rédeas da partida. O camisa 29, que chegou com a temporada em andamento, saiu do banco para o lugar de Garro mudar a história do jogo.

O lance mais polêmico do jogo veio com Raniele, que evitou uma saída de bola e iniciou o lance do empate corintiano. Vitinho fez um lindo drible sobre Cuibano, depois limpou Marlon Freitas e achou Gustavo Henrique dentro da pequena área. O zagueiro chutou e a bola morreu no fundo das redes de Léo Linck.

As imagens passaram no telão da Neo Química Arena e num momento mostrou a bola saindo inteira, e no outro não. O juiz Jonathan Benkenstein Pinheiro confirmou o gol e distribuiu alguns cartões amarelos na tentativa de controlar os ânimos.

Os acréscimos foram marcados por cenas lamentáveis, e não por bola na rede. Uma briga envolvendo Maycon e Allan ocasionou na única expulsão da partida. Num momento de fúria, Jeffinho agrediu o volante corintiano e recebeu o cartão vermelho direto.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 2 x 2 BOTAFOGO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, Breno Bidon (Maycon), Garro (Vitinho), Carrillo (André) e Dieguinho (Gui Negão); Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

BOTAFOGO - Léo Linck; Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Marlon Freitas, Newton (Allan) e Savarino (Montoro)(Santi Rodríguez); Artur, Kadir (Arthur Cabral) e Joaquín Correa (Barrera). Técnico: Davide Ancelotti.

GOLS - Raniele, aos 6 minutos do primeiro tempo; Cuiabano aos 14 minutos, Barrera aos 20 minutos, e Gustavo Henrique aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mateo Ponte, Newton, Allan, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral (Botafogo); Raniele, Matheuzinho e Maycon (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Jeffinho.

JUIZ - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

PÚBLICO - 37.959 torcedores.

RENDA - R$ 2.694.558,50.