Copa do Mundo sub-17 de 2025: veja datas, sede, seleções, formato e grupos do torneio

A Copa do Mundo sub-17 de futebol masculino de 2025 já tem tudo definido. A competição começa nesta segunda-feira (3) e vai até 27 de novembro, no Catar, e marcará uma nova era para o torneio: assim como na edição principal, pela primeira vez, contará com 48 seleções.
A Fifa confirmou ainda que, a partir desta edição, o Mundial sub-17 será realizado anualmente, com todas as edições até 2029 programadas para ocorrer no próprio Catar.
As partidas acontecerão na cidade de Al Rayyan, e a final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.
Histórico e campeões
Criada em 1985, a Copa do Mundo Sub-17 já teve 19 edições. A Alemanha é a atual campeã e defenderá o título em 2025.
A Nigéria segue como maior vencedora, com cinco títulos, enquanto o Brasil aparece logo atrás, com quatro conquistas (1997, 1999, 2003 e 2019).
A seleção brasileira garantiu vaga para o torneio com a campanha no Sul-Americano Sub-17. Está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia, Zâmbia.
As seleções classificadas
- Conmebol: Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Argentina e Bolívia
- AFC: Catar (país-sede), Arábia Saudita, Indonésia, Uzbequistão, República da Coreia, Emirados Árabes Unidos, Japão, Tadjiquistão e República Popular Democrática da Coreia
- CAF: África do Sul, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Marrocos, Senegal, Tunísia, Zâmbia, Uganda e Egito
- Concacaf: Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haiti, Honduras, México e Panamá
- OFC: Fiji, Nova Caledônia e Nova Zelândia
- UEFA: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Portugal, Tchéquia e Suíça
Formato e grupos
As 48 seleções foram distribuídas em 12 grupos com quatro times cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro da chave, e avançam ao mata-mata os dois melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.
- Grupo A: Catar, Itália, África do Sul, Bolívia
- Grupo B: Japão, Marrocos, Nova Caledônia, Portugal
- Grupo C: Senegal, Croácia, Costa Rica, Emirados Árabes Unidos
- Grupo D: Argentina, Bélgica, Tunísia, Fiji
- Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haiti, Egito
- Grupo F: México, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Suíça
- Grupo G: Alemanha, Colômbia, Coreia do Norte, El Salvador
- Grupo H: Brasil, Honduras, Indonésia, Zâmbia
- Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tadjiquistão, Tchéquia
- Grupo J: Paraguai, Uzbequistão, Panamá, Irlanda
- Grupo K: França, Chile, Canadá, Uganda
- Grupo L: Mali, Nova Zelândia, Áustria, Arábia Saudita