Copa do Mundo sub-17 de 2025: veja datas, sede, seleções, formato e grupos do torneio

A Copa do Mundo sub-17 de futebol masculino de 2025 já tem tudo definido. A competição começa nesta segunda-feira (3) e vai até 27 de novembro, no Catar, e marcará uma nova era para o torneio: assim como na edição principal, pela primeira vez, contará com 48 seleções.

A Fifa confirmou ainda que, a partir desta edição, o Mundial sub-17 será realizado anualmente, com todas as edições até 2029 programadas para ocorrer no próprio Catar.

As partidas acontecerão na cidade de Al Rayyan, e a final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

Histórico e campeões

Criada em 1985, a Copa do Mundo Sub-17 já teve 19 edições. A Alemanha é a atual campeã e defenderá o título em 2025.

A Nigéria segue como maior vencedora, com cinco títulos, enquanto o Brasil aparece logo atrás, com quatro conquistas (1997, 1999, 2003 e 2019).

A seleção brasileira garantiu vaga para o torneio com a campanha no Sul-Americano Sub-17. Está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia, Zâmbia.

As seleções classificadas

Conmebol : Brasil , Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Argentina e Bolívia

: , Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Argentina e Bolívia AFC : Catar (país-sede), Arábia Saudita, Indonésia, Uzbequistão, República da Coreia, Emirados Árabes Unidos, Japão, Tadjiquistão e República Popular Democrática da Coreia

: Catar (país-sede), Arábia Saudita, Indonésia, Uzbequistão, República da Coreia, Emirados Árabes Unidos, Japão, Tadjiquistão e República Popular Democrática da Coreia CAF : África do Sul, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Marrocos, Senegal, Tunísia, Zâmbia, Uganda e Egito

: África do Sul, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Marrocos, Senegal, Tunísia, Zâmbia, Uganda e Egito Concacaf : Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haiti, Honduras, México e Panamá

: Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haiti, Honduras, México e Panamá OFC : Fiji, Nova Caledônia e Nova Zelândia

: Fiji, Nova Caledônia e Nova Zelândia UEFA: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Portugal, Tchéquia e Suíça

Formato e grupos

As 48 seleções foram distribuídas em 12 grupos com quatro times cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro da chave, e avançam ao mata-mata os dois melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.