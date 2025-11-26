Copa Brasil de Marcha Atlética será válida pelo Circuito Mundial

Caio Bonfim deve ser grande atração da competição. JEWEL SAMAD / AFP

A Copa Brasil de Marcha Atlética será uma das etapas do Tour Mundial da World Athletics — nível bronze. A competição será realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Distrito Federal, no dia 25 de janeiro de 2026, e será uma espécie de evento-teste uma vez que Brasília receberá o Mundial por equipes, em abril do próximo ano.

Em 2025, o vice-campeão olímpico e agora campeão mundial Caio Bonfim (Caso-DF) confirmou seu favoritismo e ganhou os 20 km pela 14ª vez. Viviane Lyra (Praia Clube-MG) também manteve a dominância e levou o seu sétimo título da competição.

A primeira competição de marcha em 2026 será disputada no dia 11 de janeiro, em Trolley Square, em Santee, na Califórnia. O evento nos Estados Unidos será nível prata, o segundo em importância no ranking da World Athletics.