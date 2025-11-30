Cooper Flagg desencanta e Mavericks batem Clippers; Pacers vencem no último segundo

Considerado o calouro mais promissor da NBA desde LeBron James, prospectado em 2003, e primeira escolha do Draft deste ano, Cooper Flagg, enfim, começou a mostrar o basquete que o levou ao Dallas Mavericks. O jovem ala de 18 anos marcou 35 pontos, pegou oito rebotes e liderou a equipe do Texas na vitória por 114 a 110 sobre o Los Angeles Clippers na noite deste sábado.
Flagg converteu 13 de 22 arremessos em sua 20ª partida como profissional. Sua melhor marca anterior era de 29 pontos, na vitória de Dallas por 118 a 115 sobre o New Orleans Pelicans em 21 de novembro. Ele ainda contou com o apoio dos experientes Klay Thompson, que anotou 17 dos seus 23 no último quarto, e Naji Marshall, que contribuiu com 18 pontos e oito rebotes.
Nem mesmo os 30 pontos e oito rebotes de Kawhi Leonard ou o "double-double" de James Harden - 29 pontos, 11 assistências e oito rebotes - foram capazes de impedir a quarta derrota consecutiva dos Clippers, que não vencem diante de sua torcida, no Intuit Dome de Inglewood, nos arredores de Los Angeles, a sete partidas.
Os anfitriões conseguiram se manter à frente no placar durante boa parte do terceiro quarto, antes de Thompson acertar uma sequência de cestas de três pontos e ajudar os Mavericks a assumirem a liderança por 87 a 83 no início do último quarto. As equipes trocaram a liderança ao longo do período, até que Flagg converteu seis lances livres nos dois minutos finais e garantiu o triunfo dos visitantes.
SIAKAM DÁ VITÓRIA AOS PACERS SOBRE O CHICAGO BULLS NO ÚLTIMO SEGUNDO
Em outro duelo equilibrado e definido no apagar das luzes, em Indianápolis, Pascal Siakam acertou uma cesta de 4,2 metros com um segundo restante no cronômetro para dar a vitória ao Indiana Pacers por 103 a 101 sobre o Chicago Bulls na noite de sábado.
Siakam liderou o time da casa com 24 pontos e nove rebotes, enquanto Bennedict Mathurin marcou 19. Isaiah Jackson contribuiu com 14 pontos e 11 rebotes vindo do banco.
O Chicago Bulls iniciou o último quarto com uma sequência de pontos de 15 a 2, abrindo uma vantagem de 95 a 88 no marcador com pouco mais de 5 minutos para o término da partida. A 7s5 do encerramento, Jones igualou o placar para os Bulls em 101 a 101, mas Siakam anotou dois pontos na tentativa derradeira, quase no estourar do cronômetro.
Confira os resultados dos jogos deste sábado na NBA:
Minnesota Timberwolves 119 x 115 Boston Celtics
Charlotte Hornets 118 x 111 Toronto Raptors
Indiana Pacers 103 x 101 Chicago Bulls
Milwaukee Bucks 116 x 99 Brooklyn Nets
Miami Heat 135 x 138 Detroit Pistons
Golden State Warriors 104 x 96 New Orleans Pelicans
Phoenix Suns 112 x 130 Denver Nuggets
Los Angeles Clippers 110 x 114 Dallas Mavericks
