Conmebol define locais das finais da Copa Sul-Americana de 2026 e 2027

A Conmebol definiu nesta sexta-feira (28) as sedes das finais das próximas duas edições da Copa Sul-Americana. Em 2026, Barranquilla, na Colômbia, será o palco da decisão. Já em 2027, a final será decidida em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
Os estádios escolhidos para os jogos serão anunciados em breve. Esta será a primeira vez que Colômbia e Bolívia receberão a final da competição.
Em uma rede social, o prefeito de Barranquilla, Alejandro Char, celebrou a escolha e agradeceu a Conmebol pela confiança.
"É de imensa alegria levar esta final a nossa cidade. Obrigado, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, Ramón Jesurún, presidente da Federação Colombiana de Futebol, e a todo o comitê da Conmebol, obrigado pelo apoio e confiança. Barranquilla os espera", escreveu Char.
Vale destacar que a Sul-Americana passou a ter decisão em final única em 2019, quando o Independiente del Valle venceu o Colón, no Paraguai.
Confira onde foram disputadas as finais únicas da Sul-Americana
- 2019: Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai — Independiente del Valle 3 x 1 Colón;
- 2020: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina — Defensa y Justicia 3 x 0 Lanús;
- 2021: Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai — Athletico-PR 1 x 0 Red Bull Bragantino;
- 2022: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina — Independiente del Valle 2 x 0 São Paulo;
- 2023: Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai — LDU 1 (4) x (3) 1 Fortaleza;
- 2024: Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai — Racing 3x1 Cruzeiro;
- 2025: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai — Lanús 0 (5) x (4) 0 Atlético-MG.