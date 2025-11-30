Confusão marca celebração do Flamengo no Centro do Rio e PM usa gás e balas de borracha

A comemoração do tetracampeonato da Libertadores, que levou milhares de torcedores ao Centro do Rio na tarde deste domingo, terminou em confronto entre policiais militares e parte do público. O clima de festa se transformou em tensão após a PM tentar controlar o avanço de pessoas que acompanhavam o trio elétrico com os jogadores.

O tumulto começou quando torcedores tentaram ultrapassar uma barreira policial montada próximo ao prédio do Ministério da Fazenda. A aglomeração pressionou as grades, e a reação dos agentes impediu a passagem em direção ao trio, gerando discussões e empurra-empurra. A partir daí, a situação saiu do controle.

Segundo relatos, alguns torcedores passaram a arremessar objetos contra os policiais, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo e disparos de balas de borracha para dispersar a multidão. Duas pessoas precisaram de atendimento médico e foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Há registros de feridos no local.

A mobilização no Centro havia começado horas antes, com grande público aguardando a chegada da delegação rubro-negra. A concentração aconteceu no Circuito Preta Gil, tradicional ponto de celebrações e batizado em homenagem à artista e torcedora do clube, que faleceu neste ano.