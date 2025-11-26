Confira os grupos de Grêmio e Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026

Copinha chega a sua 56ª edição. André Ávila / Agencia RBS

Em evento nesta terça-feira (25), a Federação Paulista de Futebol fez o lançamento da Copinha 2026 e divulgou os 32 grupos da primeira fase do torneio. Além de Grêmio e Inter, o Juventude e o Real serão os representantes gaúchos na competição.

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá início em 2 de janeiro de 2026, com a grande final marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. Serão 128 clubes participantes, divididos em 32 sedes distribuídas em 30 cidades.

O Grêmio, que vai em busca do primeiro título da Copinha, está lotado na cidade de Votuporanga e vai enfrentar o Votuporanguense (SP), o Falcon (SE) e o Galvez (AC) na primeira fase.

Por outro lado, o Inter é o segundo maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao lado de Fluminense e São Paulo, com cinco títulos. O Colorado joga a fase de grupos na cidade de São Paulo contra o Nacional (SP), a Portuguesa Santista (SP) e o CSE (AL).

As equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, e as duas primeiras de cada chave avançam às fases de mata-mata. Em caso de empate nos confrontos diretos, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir à Copinha 2026

Record, Record News, Xsports e os canais Cazé TV e do Paulistão no Youtube anunciam a transmissão. A previsão é de que todos os 255 jogos sejam transmitidos.

Grupos dos gaúchos na Copinha 2026

Grupo 2 - Votuporanga

Votuporanguense (SP)

Grêmio (RS)

Falcon (SE)

Galvez (AC)

Grupo 21 - Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá (SP)

Juventude (RS)

São José (SP)

Nacional (AM)

Grupo 26 - Embu das Artes

Referência (SP)

Real (RS)

Ituano (SP)

Ivinhema (MS)

Grupo 32 - São Paulo

Nacional (SP)

Inter (RS)

Portuguesa Santista (SP)

CSE (AL)

