Confira os grupos de Grêmio e Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026

Em evento nesta terça-feira (25), a Federação Paulista de Futebol fez o lançamento da Copinha 2026 e divulgou os 32 grupos da primeira fase do torneio. Além de Grêmio e Inter, o Juventude e o Real serão os representantes gaúchos na competição.
A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá início em 2 de janeiro de 2026, com a grande final marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. Serão 128 clubes participantes, divididos em 32 sedes distribuídas em 30 cidades.
O Grêmio, que vai em busca do primeiro título da Copinha, está lotado na cidade de Votuporanga e vai enfrentar o Votuporanguense (SP), o Falcon (SE) e o Galvez (AC) na primeira fase.
Por outro lado, o Inter é o segundo maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao lado de Fluminense e São Paulo, com cinco títulos. O Colorado joga a fase de grupos na cidade de São Paulo contra o Nacional (SP), a Portuguesa Santista (SP) e o CSE (AL).
As equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, e as duas primeiras de cada chave avançam às fases de mata-mata. Em caso de empate nos confrontos diretos, a vaga será decidida nos pênaltis.
Onde assistir à Copinha 2026
Record, Record News, Xsports e os canais Cazé TV e do Paulistão no Youtube anunciam a transmissão. A previsão é de que todos os 255 jogos sejam transmitidos.
Grupos dos gaúchos na Copinha 2026
Grupo 2 - Votuporanga
- Votuporanguense (SP)
- Grêmio (RS)
- Falcon (SE)
- Galvez (AC)
Grupo 21 - Guaratinguetá
- Atlético Guaratinguetá (SP)
- Juventude (RS)
- São José (SP)
- Nacional (AM)
Grupo 26 - Embu das Artes
- Referência (SP)
- Real (RS)
- Ituano (SP)
- Ivinhema (MS)
Grupo 32 - São Paulo
- Nacional (SP)
- Inter (RS)
- Portuguesa Santista (SP)
- CSE (AL)
