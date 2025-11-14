O último treino do Brasil antes de enfrentar Senegal praticamente confirmou a equipe que começará a partida deste sábado (15), às 13h, em Londres. A equipe terá novidade na lateral direita e um quarteto ofensivo.
Éder Militão voltará ao lado direito da defesa. A ideia é criar um sistema sólido, que dê liberdade aos quatro atacantes (Vini Jr, Estêvão, Matheus Cunha e Rodrygo). Por isso, mesmo que tenha atuado nos últimos anos como zagueiro, Militão voltará à lateral.
As trocas
Ederson foi confirmado para a partida. Com a lesão de Alisson, ele será o titular. Contra a Tunísia, Ancelotti não descartou usar Bento ou John, que também estão convocados.
O time ainda terá Marquinhos e Gabriel Magalhães como dupla de zaga. Na lateral esquerda, Alex Sandro. E, no meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães.
— Nunca vou fazer um jogador jogar onde eu quero. Sempre quero que jogue onde se encontra mais confortável — resumiu o treinador.
Casa cheia
Brasil e Senegal terão casa cheia. Todos os 60 mil ingressos foram vendidos. Depois de Londres, a Seleção irá para Lille, onde enfrentará a Tunísia, na terça-feira.