Como foi a abordagem da polícia ao presidente de clube do RS suspeito de manipular resultados; veja vídeo

A Operação Cartão Vermelho, deflagrada no domingo (16) em São Gabriel, ganhou desdobramentos nesta segunda (17). Após a ação policial realizada logo após a partida entre São Gabriel e São Paulo de Rio Grande, na última rodada da primeira fase do Gauchão Série B, a Polícia Civil avançou na análise do material apreendido e detalhou os próximos passos da investigação. Acima, veja o vídeo da abordagem da polícia a Tony Almeida, presidente do clube.

No domingo, agentes da Delegacia de Repressão a Lavagem de Dinheiro de Organizações Criminosas (DRLD-OC/DRACO/DEIC) cumpriram quatro mandados de busca e apreensão no Estádio Municipal Doutor Silvio de Faria Correa e em residências de dirigentes, treinadores e atletas do São Gabriel, que disputou recentemente a Copa FGF e é lanterna do Grupo B da terceira divisão gaúcha.

Próximos passos

Nas abordagens, foram recolhidos celulares, computadores e documentos ligados à apuração dos crimes de fraude em competição esportiva, falsidade ideológica, falsa identidade e associação criminosa.

Agora, segundo o delegado Max Otto Ritter, o material está sendo submetido a um software de extração e espelhamento, etapa considerada decisiva para direcionar os rumos do inquérito. A partir das análises, novas medidas judiciais poderão ser solicitadas — entre elas, pedidos de prisão, bloqueio de contas bancárias, proibição de deixar a comarca e outras restrições cautelares.

Origem das suspeitas

Segundo o Delegado de Polícia Max Otto Ritter, as investigações foram desencadeadas a partir de denúncias nos canais de inteligência da Polícia Civil e por meio de notícia criminal encaminhada pela Federação Gaúcha de Futebol, que colaborou com toda a investigação.

O ponto de partida foi o jogo Inter sub-20 7x0 São Gabriel, pela Copa FGF, ocorrido no dia 29 de outubro, em Alvorada. No duelo, ficou evidenciada a manipulação de resultado corroborada por denúncia prévia de que haveria cerca de cinco gols no segundo tempo. Na etapa inicial, o placar foi 1 a 0. Não há evidências da participação do Inter na manipulação.

Chegaram também ao conhecimento da Operação Cartão Vermelho outras possíveis graves condutas em jogo contra o Juventude, pela Copa FGF, no dia 1º de outubro. Naquela partida, o São Gabriel teria escalado três atletas inativos no BID da CBF utilizando a identificação de outros três atletas ativos.