Como fica classificação da F1 e a briga pelo título após GP do Catar com vitória de Verstappen?

A vitória de Max Verstappen neste domingo (30) no GP do Catar de Fórmula 1colocou doses de emoção nesta reta final do Mundial de Pilotos. A temporada 2025 da principal categoria do automobilismo mundial será decidida na última etapa, no GP de Abu Dabi, no próximo final de semana. Três pilotos podem ser campeões: Lando Norris, Verstappen e Oscar Piastri.
O resultado do Catar embolou a disputa, que estava mais propícia a algum dos pilotos da McLaren. Agora, Verstappen chega para acirrar ainda mais a briga pelo título, graças a um erro de estratégia da escuderia britânica, que neste ano conquistou a taça do Mundial de Construtores com bastante antecedência.
Lando Norris lidera o Mundial de Pilotos, com 408 pontos. O neerlandês da Red Bull aparece logo atrás, com 396. Na terceira colocação, surge Oscar Piastri, que ainda sonha com o título com seus 392 pontos.
No Catar, os pilotos da McLaren monopolizaram a primeira fila do grid de largada, em um circuito em que as ultrapassagens são difíceis, mas viram a possibilidade de uma possível dobradinha ruir logo no começo da corrida. Verstappen, em sua 70ª vitória, largou bem e fez a primeira curva à frente de Norris. O desempenho foi fundamental em uma pista em que as ultrapassagens são complicadas. O tetracampeão já havia dito que apostaria em um forte início de prova.
A 24ª e decisiva etapa da temporada acontece a partir de sexta-feira no circuito de Yas Marina. O GP de Abu Dabi acontece no domingo, às 10h (de Brasília).
Confira a classificação atualizada do Mundial de Pilotos de Fórmula 1:
Lando Norris - 408 pontos;
Max Verstappen - 396 pontos;
Oscar Piastri - 392 pontos;
George Russell - 309 pontos;
Charles Leclerc - 230 pontos;
Lewis Hamilton - 152 pontos;
Kimi Antonelli - 150 pontos;
Alexander Albon - 73 pontos;
Carlos Sainz - 64 pontos;
Isack Hadjar - 51 pontos;
Nico Hulkenberg - 49 pontos;
Fernando Alonso - 48 pontos;
Oliver Bearman - 41 pontos;
Liam Lawson - 38 pontos;
Yuki Tsunoda - 33 pontos;
Esteban Ocon - 32 pontos;
Lance Stroll - 32 pontos;
Pierre Gasly - 22 pontos;
Gabriel Bortoleto - 19 pontos;
Franco Colapinto - 0 pontos;
Jack Doohan - 0 pontos.