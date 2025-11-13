Esportes

Mercado de apostas
Notícia

Como evitar que a manipulação de resultados destrua o esporte? O COB discute propostas 

Segundo Fórum Esporte Seguro, promovido pelo COB nesta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro, debateu o assunto com representantes do governo, de federações e atletas

Bibiana Davila

Do Rio de Janeiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS