Como está a corrida para MVP da NFL? Assista ao podcast

Patrick Mahomes já tem dois prêmios de MVP. DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Após nove semanas da temporada 2025 da NFL, a corrida pelo prêmio de MVP segue acirrada, com Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, mais uma vez liderando as projeções graças à sua consistência e impacto no comando do ataque.

A surpresa do ano é o jovem Drake Maye, quarterback do New England Patriots, que impressiona com maturidade e precisão em apenas sua segunda temporada na liga.

Não é possível descartar também Josh Allen, do Buffalo Bills, em grande fase após retomar o ritmo do prêmio conquistado no ano anterior.

Fora do eixo tradicional dos QBs, Jonathan Taylor, running back do Indianapolis Colts, também surge como candidato legítimo, sustentando atuações dominantes que desafiam a lógica de um prêmio historicamente voltado aos quarterbacks.

