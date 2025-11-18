Ancelotti ajuda a mudar calendário da CBF e projeta futuro na Seleção: "Depois da Copa pode ser mais caro"

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Carlo Ancelotti está completamente à vontade na CBF. Desde que assumiu o comando da Seleção, em 26 de maio, ele tem sido figura ativa não só na escolha dos atletas e nos treinos, suas funções como técnico, mas também fora do campo.

O italiano, referência mundial no futebol, está ajudando também em decisões administrativas, como o calendário. E projeta até mesmo estender seu vínculo para depois do Mundial.

Ancelotti foi consultado sobre a mudança proposta pela CBF para o ano que vem. Em 2026, a Série A começará ao mesmo tempo dos Estaduais, ainda em janeiro. E terá duração por toda a temporada. A medida também se deu em razão da Copa do Mundo, que obrigará o Campeonato Nacional a fazer uma pausa entre junho e julho.

Mas não está descartado que esse seja o modelo a ser usado de agora em diante. O presidente da CBF, Samir Xaud, é bastante flexível e entusiasta da mudança.

— Posso colaborar com a CBF. Está mudando o calendário, para melhorar o futebol brasileiro. Estou muito contente em poder ajudar — disse o técnico na coletiva.

Futuro na Seleção

Sobre o futuro, não descartou continuar na Seleção. Afirmou estar gostando muito de trabalhar nesse novo modelo, sem toda a correria do dia a dia do clube, e que pode, sim, seguir depois da Copa. Está tão confortável que brincou: