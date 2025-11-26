Comida, shows e famílias reunidas na frente da TV: a tradição da NFL no Dia de Ação de Graças; assista ao podcast

Detroit Lions sempre joga no Dia de Ação de Graças. Jeff Nguyen / Detroit Lions

A NFL transformou o Dia de Ação de Graças em uma de suas tradições mais duradouras. Nesta data, são realizadas três partidas, impulsionadas por franquias como Detroit Lions e Dallas Cowboys, que abraçaram o feriado como vitrine nacional.

Com o tempo, o evento ganhou status cultural: virou ritual familiar, audiência garantida e parte do imaginário esportivo dos Estados Unidos.

Hoje, os Thanksgiving Games não apenas movimentam bilhões em publicidade e audiência, mas simbolizam a união entre esporte, entretenimento e um dos feriados mais emblemáticos do país, reforçando a NFL como protagonista da cultura americana.

O novo episódio do PrimeCast explica como os jogos de futebol americano se tornaram uma tradição no Thanksgiving Day desde a década de 1930. Comemorado sempre na última quinta-feira de novembro, o feriado é uma celebração à fartura e agradecimento pelo ano que termina.

