Brasil e Itália na disputa pelo terceiro lugar. Nelson Termé / CBF/Divulgação

O Brasil ficou com a quarta colocação no Mundial sub-17, que foi disputado em Doha, no Catar. Nesta quinta-feira (27), a seleção enfrentou a Itália na disputa do terceiro lugar e acabou derrotada nas penalidades após um empate sem gols no tempo normal.

Dentro de campo, a equipe treinada por Dudu Patetuci teve uma expulsão nos primeiros 15 minutos de jogo e viu um gol ser anulado na segunda etapa.

Do trio gremista, apenas o meia Tiaguinho atuou do início ao fim. Gabriel Mec foi substituído ainda no primeiro tempo e deu lugar ao companheiro de equipe, o zagueiro Luis Eduardo.

Primeiro tempo

Com um início de jogo mais travado no meio de campo, o Brasil teve a primeira chance do jogo aos 11 minutos. O centroavante Dell acionou Ruan Pablo, no lado direito de ataque. O jogador bateu cruzado e viu a bola passar perto da trave.

Dois minutos depois a equipe sofreu um baque. O zagueiro Vitor Fernandes chegou atrasado em Bovio, no meio de campo, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Para não ficar com o time muito exposto, o técnico Dudu Patetuci promoveu uma troca entre atletas do Grêmio. Gabriel Mec saiu para a entrada de Luis Eduardo.

Nos minutos seguintes, o Brasil passou a ter dificuldades para atacar e viu a Itália melhorar no duelo. Em contrapartida, os europeus, que até criavam, não foram felizes nas finalizações. A melhor delas aconteceu aos 40 minutos, quando Antonio Arena pegou de primeira na entrada da área, mas João Pedro espalmou.

Segunda etapa

A seleção italiana seguiu em vantagem no setor ofensivo e perdeu grande chance aos três minutos. O centroavante Campaniello fez a parede na área e tocou para Antonio Arena, que entrada livre no lado direito. Cara a cara contra o goleiro brasileiro, o italiano optou por tentar o toque no centro da área, e Luccas Ramon conseguiu afastar.

O Brasil, por sua vez, conseguiu marcar o primeiro gol do jogo. Por volta dos 16 minutos, Kayke cobrou escanteio, Dell deviou de cabeça e Felipe Morais escorou para o fundo das redes. Após revisão da arbitragem, o lance foi anulado por impedimento do autor do gol.

Aos 42 minutos, a Itália voltou a levar perigo em cabeceio de Campaniello. Na ocasião, João Pedro espalmou para fora. A disputa, então, foi para as penalidades.

Pênaltis

João Pedro foi o primeiro a defender uma cobrança, na finalização de Luongo. Mesmo, assim, o goleiro italiano Longoni conseguiu espalmar duas vezes, nos chutes de Luiz Pacheco e Luis Eduardo, e a Itália terminou a competição com o terceiro lugar.