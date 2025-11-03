Esportes

Jovens promessas
Notícia

Com três jogadores do Grêmio, seleção sub-17 estreia na Copa do Mundo nesta terça

Representantes gremistas devem estar em campo pela Amarelinha contra Honduras, no primeiro jogo do torneio disputado no Catar

Zero Hora

