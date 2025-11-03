Com três jogadores do Grêmio, seleção sub-17 estreia na Copa do Mundo nesta terça

O Brasil inicia nesta terça (4), às 9h30min, sua jornada em busca do tetra da Copa do Mundo sub-17. Das 21 jovens promessas do elenco brasileiro, três são do Grêmio. O torneio conta com 48 seleções e será disputado no Catar entre 3 e 27 de novembro.
Comandada pelo técnico Dudu Patetuci, a seleção está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. A estreia será contra os hondurenhos. Na segunda rodada, a equipe enfrenta a Indonésia, no dia 7, às 12h45min, e encerra a fase de grupos contra a Zâmbia, dia 10, às 11h45min.
Os gremistas na seleção
Provavelmente o Grêmio teria quatro atletas defendendo a Amarelinha não fosse a lesão do goleiro Gabriel Menegon — ele era o titular da seleção de Dudu Patetuci, mas sofreu uma contusão pelo Tricolor em outubro.
Assim, estão na lista os gremistas Luis Eduardo, Tiaguinho e Gabriel Mec. Os três já atuam na equipe sub-20 do Tricolor e têm contratos profissionais, mas foram cedidos recentemente ao sub-17 na campanha do vice do Brasileirão deste ano.
Luis Eduardo
Desde que chegou ao Grêmio, em setembro de 2021, consolidou-se como uma das principais referências da base tricolor. Hoje com 17 anos e 1m86cm de altura, destaca-se pela velocidade, leitura de jogo, antecipação e liderança. É o capitão gremista e da Amarelinha, onde ergueu o troféu do Sul-Americano de 2025.
Tiaguinho
Catarinense, Tiago Augusto chegou ao Grêmio com nove anos. O jogador pode ser utilizado como volante, mas tem atuado como um meia com liberdade para chegar ao ataque.
No sub-15 da Seleção, recebeu também do técnico Dudu Patetuci a camisa 10 da equipe na disputa do Sul-Americano da categoria, no ano passado. Também fez parte do sub-17 da Amarelinha na conquista do Sul-Americano deste ano.
Gabriel Mec
Cotado como a grande joia do Grêmio, o jogador é cobiçado por clubes europeus, mas deseja atuar pelo time principal antes de se aventurar no Exterior. Experiente e vencedor pela base da seleção, o meia-atacante utilizará a camisa 10 neste mundial. No próximo ano, deve ganhar mais minutagens pela equipe principal do Tricolor.
Confira o elenco do Brasil para a Copa do Mundo sub-17
Goleiros
- João Pedro - Santos
- Arthur Nascimento - Bahia
- Lucas Andrade - Vasco
Defensores
- Angelo Henrique - São Paulo
- Arthur Ryan - Fluminense
- Derick Araújo - Palmeiras
- Luis Eduardo - Grêmio
- Luccas Ramon - Palmeiras
- Vitor Hugo - Cruzeiro
- Vitor Fernandes - Atlético-MG
Meio-campistas
- Zé Lucas - Sport
- Luis Felipe - Palmeiras
- Felipe Morais - Cruzeiro
- Tiago Augusto - Grêmio
- Vinicius Rocha - Santos
Atacantes
- Ruan Pablo - Bahia
- Pietro Tavares - Cruzeiro
- Dell - Bahia
- Andrey Fernades - Vasco
- Kayke Santos - Athletico
- Gabriel Mec - Grêmio
Produção: Leo Bender
